Kendall Jenner y el lado oscuro de ser la modelo mejor pagada

Mucho se ha hablado sobre la socialité Kendall Jenner y su estatus como la top model mejor pagada del mundo; si bien todo parece ser color de rosa dentro de su vida, ella misma confesó que esto no podría estar más alejado de la realidad, ya que se ha enfrentado a un lado “oscuro” al que le ha costado trabajo acostumbrarse.

Fue durante una visita reciente al podcast ‘Anything Goes’, de la influencer Emma Chamberlain, que la hermana de Kim Kardashian abrió su corazón y relató los obstáculos que ha enfrentado a nivel personal como resultado de su profesión.

“No voy a sentarme aquí y decir que he tenido el viaje más complicado. Creo que he sido muy afortunada. Pero también he tenido mi propio conjunto de desafíos, ya sea estar sobrecargada de trabajo o no conseguir un trabajo que realmente me hubiera encantado tener“, declaró en la entrevista.

Kendall Jenner confesó que en más de una ocasión se ha encontrado “llorando hasta quedarse dormida” a causa del peor enemigo de su carrera como modelo: la soledad.

“Me siento muy sola. He tenido noches realmente oscuras en las que he estado en ciudades al azar y llorando histéricamente hasta quedarme dormida porque no he regresado a casa en tres meses y he estado prácticamente sola todo el tiempo“, sentenció.

Una de las declaraciones que causó revuelo entre el público fue aquella en la que dio a entender que ha pensado en “tirar la toalla”: “Ha habido un montón de momentos definitivos en los que me he preguntado: ‘¿Qué está pasando, vale la pena todo esto?‘”, indicó.

Para finalizar, Kendall Jenner indicó que a pesar de esta batalla liderada por su ansiedad y la presión mediática que vive, actualmente se siente más “estable” y “confiada” en su desempeño dentro de la escena del modelaje.