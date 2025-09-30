Renata Notni se roba las miradas junto a Kendall Jenner en París | VIDEO

Renata Notni, actriz conocida por su participación en producciones como “¿Qué culpa tiene el karma” y “El Dragón”, se robó las miradas con su participación en el desfile de L’Oréal Paris en el marco de la Semana de la Moda 2025. Y es que además de su belleza y pasarela de impacto, compartió momentos inolvidables junto a varias estrellas internacionales, incluyendo a la modelo Kendall Jenner. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

Fue por medio de redes sociales que salieron a la luz diversas fotografías y videos de lo ocurrido antes, durante y después del desfile de la reconocida marca de belleza. Es así como los internautas tuvieron una probadita del encuentro entre la mexicana y la hermana mayor de Kylie Jenner.

En el clip difundido desde Instagram y Tik Tok se aprecia a ambas embajadoras de la marca desde París, la capital de la moda, mientras charlan animadamente junto a la actriz estadounidense Andie McDowell, quien también formó parte de este evento, apenas unas horas antes de dar inicio.

Sin embargo, esta complicidad se mantuvo intacta hasta la culminación del desfile, cuando una vez más, Renata Notni y Kendall Jenner protagonizaron una inesperada sesión de fotos con Eva Longoria, no sin antes hablar sobre su experiencia en la tarima.

El público aplaude la representación latina en la Semana de la Moda de París 2025

Además de la presencia de Renata Notni y Eva Longoria, la velada contó con la participación de otras personalidades latinas. Tal fue el caso de Belinda, estrella que desfiló para la marca de belleza por segunda ocasión, así como de la cantante brasileña Anitta, quien amenizó la velada con una interpretación de sus más grandes éxitos.

Este despliegue de talento latino no pasó desapercibido para el público, quien hizo eco de su orgullo y emoción ante este hecho por medio de miles de comentarios a través de redes sociales.

“Renata Notni que bella es, todo un orgullo morelense”, “Que diosas”, “A eso le llamo triunfar con estilo”, “Espectacular”, “Te amamos eres la mejor imagen para México, no solo por tu belleza externa sino la interna. Necesitamos más bellezas como tú” y “Que joya verlos”, son algunas de las reacciones que se leen las redes.

