Kendall Jenner celebra su llegada a los 30 años con sensuales fotos en bikini

La socialité Kendall Jenner, quien el pasado 3 de noviembre cumplió 30 años, recurrió en horas recientes a sus redes sociales para presumir cómo se la pasó en su gran día, en donde estuvo rodeada de sus seres queridos.

Por medio de una serie de fotografías la hermana de Kylie Jenner dejó a todos impactados con lo bien que luce en traje de baño, al haberse dejado ver en los más diversos bikinis y hasta en topless.

En la primera foto de su galería se le ve luciendo un bikini negro, mientras en la segunda aparece dormida en una hamaca y tapándose sus atributos con un libro abierto. También posó completamente al natural mientras estaba sentada y acostada en la arena.

Además de con sus picantes fotos en la playa, Kendall también nos deleitó mostrándonos su pastel de cumpleaños, su decoración, así como el interior del avión privado en el que se trasladó hasta el paradisiaco lugar en el que celebró su llegada a su tercera década de vida.

En otra publicación Kendall presumió que estuvo muy bien acompañada durante su escapada a la playa y hasta fuegos artificiales tuvo para celebrar junto a las personas más importantes de su vida.

Entre las asistentes a la celebración playera estuvo Khloé Kardashian, quien compartió algunas fotos de su escapada y las acompañó de un muy extenso mensaje para Kendall.

Kim Kardashian también estuvo en primera fila en los festejos, contrario a lo sucedido con Kourtney, quien fue la gran ausente de la dinastía Kardashian.

Sigue leyendo: