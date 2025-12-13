Jacob Elordi estalla contra fotógrafo en París: “Me haces la vida muy difícil”

La vida bajo los reflectores mostró una vez más su lado más agotador para Jacob Elordi. El actor de 28 años, actualmente una de las figuras más cotizadas de Hollywood, protagonizó un tenso intercambio con un fotógrafo en la estación de tren Gare du Nord de París, un momento que quedó registrado en video y generó un amplio debate sobre los límites del acoso mediático.

El incidente ocurrió el miércoles, 10 de diciembre, mientras Elordi, intentando pasar desapercibido, se preparaba para abordar el Eurostar con destino a Londres. Con auriculares puestos, buscando mantener un perfil bajo, fue abordado por un fotógrafo cuya persistencia desencadenó la cruda respuesta de la estrella de Frankenstein.

El diálogo, corto, pero revelador, captó la esencia de la fricción. Cuando el fotógrafo proclamó “Jacob, te amamos”, el actor se quitó uno de sus auriculares y respondió con visible frustración: “Haces que sea realmente difícil para mí vivir”.

Ante la reiteración del “Te amamos” por parte del fotógrafo, la réplica de Elordi fue directa: “No te amo”, para luego repetir: “Haces que sea realmente difícil para mí vivir”.

Hasta el momento, los representantes del actor no han emitido comentarios oficiales sobre el incidente, según confirmó People.

Jacob Elordi fue visto en la estación Gare du Nord de París el 10 de diciembre de 2025, listo para tomar el Eurostar rumbo a Londres. En este momento, se topó con el fotógrafo.

Crédito: Photo © 2025 Best Image/The Grosby Group.

La reacción en redes

La publicación del video no dejó indiferente a los seguidores del actor, quienes rápidamente salieron en su defensa, cuestionando la narrativa de que la fama anula el derecho a la privacidad.

“Esto es realmente desgarrador 💔”, escribió un usuario en redes sociales. “La fama no es un pase libre para que el mundo ignore los límites de alguien”. Otro añadió: “Puedes amar el trabajo de alguien sin hacerle la vida más difícil. Jacob merece la misma humanidad y espacio básicos que cualquier otra persona”.

La empatía hacia la situación de Elordi fue palpable, con comentarios como: “Me habría molestado desde el primer segundo si alguien me hubiera seguido así 🤨”.

Elordi, que saltó a la fama global con la franquicia ‘The Kissing Booth’ de Netflix y consolidó su prestigio con ‘Euphoria’ de HBO, ha visto su “poder estelar” crecer de forma exponencial. Proyectos aclamados como ‘Saltburn’, ‘Priscilla’ y la reciente ‘Frankenstein’ –que le valió una nominación al Globo de Oro– lo han situado en la primera línea del cine actual, con la anticipada adaptación de Cumbres Borrascosas en el horizonte.

Sin embargo, este ascenso meteórico tiene un costado personal que el propio actor ha descrito como abrumador. En una reciente aparición en el podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter, Elordi reflexionó sobre este cambio radical:

“Me desperté en un mundo completamente diferente”, confesó. “Internet es una locura. Era aterrador. Podía sentir como Internet se manifestaba en el mundo real”, explicó, llegando a comparar la sensación con vivir en El Show de Truman cuando intentaba realizar actividades cotidianas, como ir a su cafetería habitual.

El incidente en París no es el primer roce público del actor con la presión del fandom y los paparazzis; anteriormente ya había tenido un tenso intercambio durante el Festival de Cine de Venecia, dejando claro su postura frente a las demandas constantes.

