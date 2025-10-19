Jacob Elordi anticipa que la tercera temporada de ‘Euphoria’ será “increíblemente ingeniosa”

Jacob Elordi, una de las estrellas de la aclamada serie ‘Euphoria’, generó aún más expectativa por la tercera temporada durante su aparición en la Gala del Museo de la Academia, en una entrevista con Variety contó algunos detalles inéditos de la nueva entrega de la trama.

El actor describió su experiencia filmando los nuevos episodios como “increíblemente liberadora”, destacando la oportunidad de interpretar “algo muy diferente” a todo lo que había hecho antes.

Elordi alabó la visión del creador de la serie, Sam Levinson, afirmando que ha “construido algo increíblemente ingenioso y cinematográfico” y que cree que “a la gente le va a encantar”.

A pesar de su entusiasmo, Elordi reveló a Variety un dato curioso: ni siquiera él conoce los detalles de la trama general. El actor explicó que el enfoque de la producción es tan singular para cada personaje que los actores solo conocen sus propias historias.

“Cada uno se centra en historias diferentes”, comentó. “No sé qué hacen los demás. Yo tenía una historia muy singular… Es como archivos del FBI. Así que es genial porque podré disfrutar de la serie como todos los demás, como fan, algo que no había podido hacer antes. Estoy muy emocionado”.

Además de toda la información que proporcionó, explicó que la temporada “se rodó con muchos tipos de película diferentes y es preciosa”. Los representantes de Warner Bros., la productora, no han hecho comentarios al respecto.

Nuevas incorporaciones en ‘Euphoria’

“Euphoria“, un éxito crítico y de audiencia que ha obtenido 25 nominaciones a los Emmy y 9 premios, sigue las vidas de un grupo de estudiantes de secundaria, liderados por Rue (Zendaya), mientras navegan por la adicción, las relaciones y la dinámica social.

Para esta tercera temporada, que se espera desde 2022, se confirma el regreso de gran parte del elenco original, incluyendo a Zendaya, Hunter Schafer y Sydney Sweeney. Además, se han unido al reparto nuevas caras como Trisha Paytas, Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler y Eli Roth, entre otros.

Mientras tanto, Jacob Elordi se encuentra inmerso en la promoción de “Frankenstein” de Guillermo del Toro para Netflix, donde da vida al Monstruo junto a Oscar Isaac.

Seguir leyendo: