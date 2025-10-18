Euphoria temporada 3: Fecha de estreno en 2026, nuevo elenco y todas las novedades

La tercera temporada de ‘Euphoria’, el aclamado drama adolescente de HBO creado por Sam Levinson, se prepara para su regreso en la primavera de 2026 con importantes novedades en su reparto y equipo técnico.

La serie incorpora a 18 nuevos miembros al elenco, con nombres tan destacados como Trisha Paytas, Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler y Eli Roth. A ellos se suman una larga lista de actores como Sam Trammell, Colleen Camp y Gideon Adlon, entre otros.

Además, se confirma el regreso de estrellas principales como Zendaya (Rue), Hunter Schafer (Jules), Jacob Elordi (Nate) y Sydney Sweeney (Cassie), junto a otros personajes secundarios como Dominic Fike (Elliot) y Nika King (Leslie, la madre de Rue).

Natasha Lyonne se une al elenco de ‘Eufhoria’

Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP.

¿Cuántos capítulos tendrá la nueva temporada?

Tras varios retrasos en la producción, la nueva temporada, que constará de ocho episodios, también renueva su equipo creativo. La diseñadora de vestuario ganadora de cuatro Óscares, Colleen Atwood, se une como coproductora, mientras que el compositor Hans Zimmer será el encargado de la banda sonora, colaborando con Labrinth, creador de la icónica música de las temporadas anteriores.

Por otro lado, la serie contará con las ausencias de Storm Reid (Gia), Barbie Ferreira (Kat) y el recordado Angus Cloud (Fezco), quien falleció en 2023.

‘Euphoria’, que sigue la vida de un grupo de estudiantes de preparatoria liderado por Rue, una adolescente en recuperación por su adicción a las drogas, se ha consolidado como la serie más vista de HBO sin incluir dragones ni zombis, habiendo ganado nueve premios Emmy de 25 nominaciones.

La tercera temporada se encuentra actualmente en producción en Los Ángeles.

Seguir leyendo: