Bella Ramsey fue diagnosticada con autismo mientras filmaba “The Last of Us”

En medio de la promoción de la segunda temporada de “The Last of Us”, su protagonista Bella Ramsey ha hecho una inesperada confesión sobre su experiencia en dicha producción. Y es que de acuerdo con la famosa, descubrió que se encuentra dentro del espectro autista, mientras filmaba la serie.

En una entrevista concedida a la revista British Vogue, la histrionisa que ha participado en historias como “Game of Thrones” y “Catherine Called Birdy” hizo público su diagnóstico de autismo y detalló que logró descubrirlo a través de un miembro del staff.

Bella Ramsey relató que dicho miembro de la producción la hizo consciente del comportamiento que se alineaba con esta condición, lo que la motivó a buscar ayuda profesional y así encontrar las respuestas para un diagnóstico adecuado.

“Siempre he estado observando y aprendiendo de la gente. Tener que aprender de forma más manual a socializar e interactuar con quienes me rodean y eso me ha ayudado con la actuación“, declaró ante la publicación.

Al ser cuestionada sobre los indicios que la orillaron a realizar las pruebas pertinentes, la famosa de 21 años hizo mención de sus problemas sensoriales, específicamente la incomodidad que sentía al usar impermeables y prendas térmicas demasiado pesadas durante las grabaciones de la serie de HBO.

Asimismo, Ramsey compartió que desde pequeña se sentía “diferente” y “solitaria”, y en la mayoría de las ocasiones, más cómoda en compañía de adultos que con personas de su edad.

El primer episodio de la nueva temporada de “The Last of Us” estará disponible en el catálogo de HBO Max el próximo domingo 13 de abril. Hasta el momento se sabe que la segunda entrega contará con siete capítulos, que se estrenarán semanalmente.

