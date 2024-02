Pedro Pascal compartió nuevos detalles sobre el rodaje de la segunda temporada de The Last of Us

Pedro Pascal obtuvo el premio a Mejor Actor Masculino en una Serie Dramática en los SAG Awards 2024 por su trabajo en The Last of Us. Tras recibir su galardón, el actor chileno habló sobre el rodaje de la segunda temporada de la serie de HBO.

En una entrevista con Deadline en la sala de prensa de los premios, Pascal contó cómo van las grabaciones de la nueva entrega de The Last of Us. “La filmación va increíble”, aseguró el actor.

“Es impresionante el tipo de concentración y dedicación que todos tienen en la segunda temporada”, agregó Pascal sobre las dos primeras semanas de grabación de la serie.

El actor, quien voló desde Vancouver (donde se graba la serie) hasta Los Ángeles para asistir a los premios, también habló sobre la experiencia de volver a trabajar con todo el equipo de la serie.

“Es increíble estar de vuelta en casa con ellos y creativamente todo nuestro equipo está trabajando más duro de lo que podría imaginar, incluso más duro que en nuestra primera temporada, que es casi imposible. Es bastante inspirador e increíble y esto se debe a ellos”, dijo.

Pascal aseguró que se siente muy bien por retomar su papel de Joel en The Last of Us. “Al volver a ponerme esas botas, me siento extrañamente nuevo”, dijo. “Nunca antes había hecho algo así que tuviera una autoría tan original antes de empezar”, agregó.

El actor afirmó que cada día aprende algo de su equipo en la serie. “Supongo que estoy aprendiendo algo nuevo todos los días y probablemente estaré pensando en ello por el resto de mi vida”, dijo.

Al recibir el premio al Mejor Actor Masculino en una Serie Dramática en los SAG Awards, el actor aseguró que no lo esperaba. De hecho, confesó que había bebido de más porque no esperaba ganar. “Esto está mal por varias razones”, dijo. “Estoy borracho. Pensé que podría emborracharme”, agregó.

The Last of Us es una serie de HBO basada en el popular videojuego del mismo nombre protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

El rodaje de la segunda temporada de la serie comenzó en enero en Vancouver, Canadá. Entre las nuevas incorporaciones al elenco destacan las de Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina y Young Mazino como Jesse.

