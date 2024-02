Pedro Pascal reveló el particular método que usa para aprender sus líneas

Pedro Pascal ha conquistado Hollywood con sus actuaciones en series como The Last of Us o The Mandalorian, gracias a los cuales ha sumado nuevos proyectos. Ahora, el actor reveló su método infalible para memorizar sus líneas.

Recientemente, en una mesa redonda de la Fundación SAG-AFTRA con los nominados a los Premios SAG a Mejor Actor Masculino en una Serie Dramática, el actor de 48 años de edad contó cómo aprende sus líneas, reseñó Deadline.

“Apuesto a que podría mostrarles un ejemplo físico psicótico de lo que tengo que hacer ahora para aprenderme mis líneas”, dijo Pascal en la videollamada en la que también participaron Billy Crudup, Matthew Macfadyen y Kieran Culkin.

“Esto es como la primera letra psicópata de cada palabra. Ves las letras, ¿verdad? Básicamente, soy el Unabomber”, agregó. “Supongo que usas la primera letra de cada una en estas torres o columnas, y es una forma muy, muy tediosa de aprender la línea para no tener que tomar decisiones”, explicó mientras sostenía una hoja con muchas letras garabateadas.

Sobre su confuso método para memorizar sus libretos, Pascal dijo que tuvo que empezar a aplicar ese sistema luego de varias experiencias en las que olvidó sus líneas. “Ni siquiera es algo artístico, es simplemente una forma realmente técnica que tuve que adquirir debido a esa terrible experiencia de olvidar mis líneas”, aseguró.

El actor contó que es el único método que le ha funcionado. También reveló que una vez probó con un auricular, pero no funcionó. “No pude hacer el ajuste”, dijo. “En una escena, frente a la cámara, alguien lo estaba haciendo y yo dije: ‘Déjame intentarlo’. Y lo encontré muy molesto”, contó.

Al parecer, Pascal utiliza este particular método para aprender sus líneas para Los Cuatro Fantásticos, película de Marvel en la que recientemente se confirmó su participación como Reed Richards, Mister Fantastic.

Además del filme de Marvel, Pascal también aparecerá en la segunda temporada de The Last of Us y en la secuela de Gladiator.

