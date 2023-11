Pedro Pascal podría protagonizar la película “Fantastic Four”

El actor chileno Pedro Pascal, que obtuvo fama mundial gracias a su trabajo en series de televisión como “Game Of Thrones” y “The Mandalorian”, ahora podría incursionar en el Universo Cinematográfico de Marvel, con el personaje principal en la película “Fantastic Four”, que dirigirá Matt Shakman.

Pascal, de 48 años, está en tratos para interpretar en el filme al doctor Reed Richards, mejor conocido como Mister Fantastic, quien junto con Ben Grimm y los hermanos Sue y Johnny Storm emprende una viaje en el que accidentalmente son expuestos a radiación cósmica. Esto les da superpoderes, y así Ben se convierte en The Thing (un hombre de piedra), Sue en La Mujer Invisible y Johnny en La Antorcha Humana. El comic de “Fantastic Four” salió a la venta en 1961; fue creado por Stan Lee y Jack Kirby.

Hasta el momento, no se sabe quiénes interpretarán los otros personajes principales en la película, pero se ha dado a conocer que los estudios Marvel tienen en la mira a otro actor para el papel del villano: se trata de Javier Bardem, quien podría ser Galactus, el archienemigo de “Los Cuatro Fantásticos”. No ha habido aún una oferta para él, pero todo dependerá de un espacio en su agenda de trabajo.

La historia de “Fantastic Four” en cine

En 1994 se filmó la primera película acerca de “Los Cuatro Fantásticos”, pero nunca se estrenó; 11 años después llegó a las pantallas “Fantastic Four”, que contaba en el elenco con Ioan Gruffud, Jessica Alba y Chris Evans. Los resultados en las taquillas dieron pie a la secuela “Fantastic Four: Rise Of The Silver Sulfer”, estrenada en 2007, pero que obtuvo malas críticas. La saga se reactivó en 2015, con un filme dirigido por Josh Trank, quien expresó su disgusto por la edición final. Ahora se prepara esta nueva entrega, con la cual Kevin Feige (presidente de los estudios Marvel) espera que por fin se le haga justicia a los personajes: “”Fantastic Four” es la base de todo lo que vino después en los comics. Ciertamente ha habido versiones de ello en cine, pero nunca formaron parte del Universo Cinematográfico de Marvel. Y eso es algo que resulta realmente emocionante para nosotros”.

En cuanto a Pedro, en tan sólo unos años ha tenido un ascenso vertiginoso en el cine y la televisión. Tras el éxito de “The Mandalorian” protagonizó “The Last of Us”, serie de HBO que ha sido una de las más vistas este año. Además, fue dirigido por Pedro Almodóvar en el cortometraje western “Extraña Forma De Vida”, en el que compartió créditos con Ethan Hawke y que fue estrenado en el Festival de Cine de Cannes. Para 2024 cuenta con dos proyectos: “Drive-Away Dolls” y la esperada secuela de la cinta “Gladiator”.

