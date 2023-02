Pedro Pascal sorprende en “Saturday Night Live” haciendo sketch de icónico programa de humor chileno

Durante su exitoso debut en ‘Saturday Night Live‘, Pedro Pascal dejó gratos momentos dignos de recordarse, uno de ellos fue cuando habló completamente en español para recordar sus orígenes, especialmente cuando su familia tuvo que escapar de Pinochet; pero eso no fue todo, pues poco después protagonizó un divertido sketch en el que recordó al enfermo del icónico programa de humor chileno ‘Jappening con Ja’ que logró gran popularidad en las décadas de 1980 y 1990.

Fue la noche del pasado 4 de febrero en el show de la cadena NBC donde Pedro Pascal hizo un homenaje a un grande del humor chileno, Jorge Pedreros, a quien recordó reviviendo el famoso sketch del “operado”, un hombre que despierta luego de pasar una larga temporada en coma.

Para su interpretación, el protagonista de la serie “The Last Of Us” apareció recostado en una camilla vistiendo una bata de hospital acompañado por el “personal médico” que colaboró para recrear la emblemática escena, que en su secuencia original, finaliza cuando el comediante cae de la cama por culpa de sus propios visitantes.

Como parte de su primera aparición en el show, el actor nacido en Santiago de Chile, pero con nacionalidad estadounidense, también hizo gala de su buen sentido del humor durante el monólogo de inicio, en el que bromeó asegurando que apenas se está acostumbrando a que la gente lo reconozca por su papel en “The Mandalorian”, pues hay quien no tiene idea quién es porque su personaje utiliza un casco en todo el tiempo.

Para finalizar, una vez más se mostró completamente orgulloso del país que lo vio nacer, por lo que despidió el show portando una camiseta con un puño cerrado formado con los colores de la bandera chilena. Thank you, Pedro Pascal, @coldplay, @jacobcollier, Jason Max Ferdinand Singers, and @MsSarahPaulson! Goodnight! pic.twitter.com/rYfTP0V0BV— Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) February 5, 2023

