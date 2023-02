Pedro Pascal se luce en SNL hablando en español y recordando a Pinochet | VIDEO

El chileno Pedro Pascal nos sorprendió esta noche al mostrar sus dotes como presentador en Saturday Night Live donde tuvo una intervención más que genial, pues no sólo habló de sus orígenes, sino también de su familia en Chile, y de la valentía de sus padres de dejar la dictadura de Pinochet atrás para que él tuviera una mejor vida en Estados Unidos.

El famoso protagonista “The Mandalorian” de la saga de Star Wars, literalmente se lució en la presentación del famoso night show. Pues comenzó con un discurso en inglés dando detalles de su origen.

“Llegué a Estados Unidos cuando era pequeño pues yo nací en Chile. Y mis 34 primos todavía siguen por allá. Y sé que mi familia en Chile está muy orgullosa de mi pues si no lo estuvieran no le entregarían mi número de teléfono a cada persona que conocen. Lo que significa que cada día desde Santiago de Chile alguien me textea para invitarme para ir a sus bodas, cantarles “Feliz Cumpleaños”, o preguntarme sobre si Baby Yoda es de la vida real. Ante lo que contesto, NO, NO, NO, y no es Baby Yoda, su nombre es Grogu”.

PEDRO PASCAL