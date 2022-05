Pedro Pascal y Rosario Dawson aparecen por sorpresa en Star Wars Celebration 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Pedro Pascal y Rosario Dawson sorprendieron a los fans de Star Wars que asistieron al tercer día de la convención galáctica más esperada del año.

Star Wars Celebration 2022 una vez más ha dejado gratamente sorprendidos a los fanáticos de “The Mandalorian”, pues frente a un panel moderado por Ash Crossan, presentaron la tercera temporada de la serie que narra las aventuras de Mando, un pistolero solitario y cazarrecompensas que se abre paso a través de las fronteras más remotas de la galaxia, en donde estuvo presente nada menos que Pedro Pascal.

ANAHEIM, CALIFORNIA – MAY 28: Pedro Pascal attends the panel for “The Mandalorian” series at Star Wars Celebration in Anaheim, California on May 28, 2022. (Photo by Jesse Grant/Getty Images for Disney)

La presentación de esta nueva entrega de una de las franquicias más exitosas de Star Wars, volvió a reunir a un gran número de fanáticos en Anaheim, California, en donde Pedro Pascal fue recibido con una gran ovación y visiblemente emocionado afirmó que este sería uno de los mejores días de su vida, pues era como un sueño poder estar en un proyecto que le ha dejado grandes satisfacciones.

Pero otra de las sorpresas de este tercer día de la convención galáctica no terminaron con la presencia del actor de origen chileno, pues a pesar de que el evento fue presentado como “The Mandalorian”, también tomó protagonismo otra de las cintas más esperadas, es decir “Ahsoka”, que llegará a Disney+ en febrero de 2023 y con la que una vez más los asistentes enloquecieron al ver aparecer a Rosario Dawson recién desempacada del rodaje, el cual finalizó apenas un día antes.

La actriz estadounidense agradeció las ovaciones de cientos de fanáticos, por lo que visiblemente emocionada reiteró que fue un honor encarnar a un personaje tan importante que forma parte del spin-off de la serie “The Mandalorian” con el personaje Ahsoka Tano.

Entre las grandes revelaciones de la noche Dawson no estuvo sola, ya que también llegó acompañada por Natasha Liu Bordizzo, que dará vida a Sabine Wren, por lo que agradeció formar parte de un gran elenco con el que ha formado una especia de familia, prometiendo a los presentes que Ahsoka será “un viaje que los va a emocionar“. Natasha Liu Bordizzo and Rosario Dawson attend the panel for “The Mandalorian” series at Star Wars Celebration in Anaheim, California on May 28, 2022. (Photo by Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney)

