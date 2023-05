Pedro Pascal podría actuar en la secuela de la cinta “Gladiator”

El actor chileno Pedro Pascal está en pláticas para interpretar uno de los papeles coestelares en la segunda parte de la película “Gladiator”, que será dirigida por Ridley Scott y que se estrenará en Estados Unidos el 22 de noviembre de 2024.

Hasta el momento no se sabe cuál sería el personaje de Pascal en el filme, que contará en su elenco con Denzel Washington, Barry Keoghan, Joseph Quinn y Connie Nielsen. Hace 23 años la cinta “Gladiator” fue un éxito a nivel mundial y obtuvo cinco premios Oscar; Russell Crowe interpretó a un gladiador que busca vengar la muerte de su esposa. Ahora el irlandés Paul Mescal llevará el papel de Lucius, un personaje que apareció en la primera parte.

Pedro comenzó a destacar en la escena de Hollywood a raíz de su actuación en la serie “Game of thrones” en 2014. Sin embargo, sus papeles en exitosos programas como “The mandalorian” y “The last of us” lo han colocado ahora en el gusto del público a nivel mundial. Dentro de unos días él estará presente en el Festival de Cine de Cannes, pues protagoniza -junto con Ethan Hawke– “Strange way of life”, un cortometraje dirigido por Pedro Almodóvar.

