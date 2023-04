Pedro Pascal cumplió 48 años y esta es la fortuna que posee

Pedro Pascal inició en la década de los 90 con papeles en la pantalla chica, pero los últimos años, el chileno ha interpretado diversos papeles que lo han convertido en un fenómeno en las redes sociales.

Su participación en The Last of Us y The Mandalorian ha demostrado su carisma y lo ha convertido en “daddy” de las redes sociales.

Pascal tendría un patrimonio neto de $ 10 millones, según el portal Celebrity Net Worth, sitio especializado en las fortunas de los famosos.

El actor nació el 2 de abril en Santiago, Chile, pero su familia tuvo que huir de la dictadura de Pinochet en 1976, es por ello que Pedro llegó a Estados Unidos con tan sólo nueve meses de edad.

“Soy un refugiado. Mis padres huyeron de Chile bajo Pinochet en 1976 cuando yo tenía nueve meses, y pudieron comenzar de la nada y ganarse la vida en los Estados Unidos. No elegí venir a este país, pero haberme criado aquí ha dado forma exactamente a lo que soy hoy, y no puedo imaginar si no hubiera pasado por eso dónde estaría. Mi familia fue valiente, sin ellos no estaría aquí, en este maravilloso país”, dijo en una entrevista.

Estudió actuación en el Tisch School of the Arts, en Nueva York en 1993. En esa misma fecha logró sus primeros papeles en la televisión.

No obstante, su gran oportunidad le llegó hasta 2013 con ‘Game of Thrones’. Desde entonces, ha ganado varios protagónicos, como ‘The Mandalorian’ y ‘The Last of Us’. En cuanto a la pantalla grande, Pascal ha aparecido en reconocidas cintas como ‘Kingsman: The Golden Circle’, ‘The Great Wall’ y ‘Wonder Woman 1984′, sólo por mencionar algunas.

