Belinda termina lastimada luego de que un fan saltara al escenario y no la soltara

Belinda ha sido noticia nuevamente en las redes sociales, luego que varios videos se hicieran virales y mostraran como un fanático saltó la valla de seguridad, que separaba a la cantante de 2 mil personas, en la Feria de las Fresas Irapuato 2023, ocasionándole angustia y malestares físicos.

Vestida con un look rojo de látex y unas botas plateadas que tenían su nombre personalizado, la famosa cantante pop estaba interpretando sus éxitos musicales cuando el fanático, del cual aún se desconoce su nombre, esquivó el equipo de seguridad y tomándola por sorpresa, algo que ella misma confirmó en su cuenta de Instagram.

El seguidor trataba de abrazarla, mientras miembros del equipo de manera casi inmediata lo comenzaron a retirar con jaloneos y gran fuerza. Algo por lo que más se esmeró a la también actriz, quien pedía que lo soltaran para que pudiera calmarlo y así librarse de él de una forma mucho más pacífica y que no continuará poniendo en riesgo su integridad, la de él o los guardias.

“Denle esto, por favor con mucho cuidado. Cuidado, es más, quédate ahí y te tomas eso, respiras porque casi te da algo. ¡Me asustaste! Yo también te amo (…) ¿Estás perdidito hermoso?”, dijo la cantante al fanático cuando el equipo de seguridad logró bajarlo.

Luego de esto, la cantante continúo su presentación sin algún otro incidente y con una sonrisa.

“En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó, además del susto que me lleve. Me duele mucho la espalda”, dijo la cantante en sus historias de Instagram.

Este hecho ocasionó que muchas personas utilizaran sus redes sociales para criticar al fanático desconocido, asegurando que ponen en riesgo la integridad física y mental del famoso.

“En qué momento una persona piensa que el artista por el hecho de ser famosos puede ser tocado y expuesto de esa manera”. “Belinda actuó de forma muy consistente, recordemos que esa clase de personas son las que terminan incluso matando, Selena, a sus grandes ídolos”. “Soy superfan y obvio, también me encantaría abrazarla y decirle lo mucho que la admiro, pero creo que hay límites y eso fue un claro ejemplo de que se rompió por completo y ella quedó lastimada y con el trauma”. “No es buena idea violar ese espacio, pero fue de dicho debate, Beli debe contratar un nuevo equipo de seguridad porque esos se vieron lentos”, son algunos de los comentarios.

