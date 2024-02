Pedro Pascal ganó el premio SAG y confesó: “Estoy un poco borracho, estoy haciendo el ridículo”

La entrega de los premios Screen Actors Guild (SAG) contó con varias sorpresas, pero el momento que causó sensación fue cuando subió al escenario Pedro Pascal, quien resultó ganador en la categoría de Mejor Actor en una Serie de Drama. Al momento de dar su discurso de agradecimiento, confesó a los presentes que estaba un poco borracho.

El actor chileno recibió su premio y, visiblemente emocionado, dijo: “Esto está mal, por varias razones. Estoy un poco borracho. Pensé que podía emborracharme. Gracias a HBO. Estoy haciendo el ridículo, pero ¡muchas gracias por esto! He estado en el sindicato desde 1999, así que esto es un p**** honor. Y a todos los nominados, no puedo recordar sus nombres ahora…me va a dar un ataque de pánico y voy a tener que irme”.

En la terna, Pascal competía con Billy Crudup, Matthew Macfadyen, Brian Cox y Kieran Culkin; este último era el favorito para ganar el SAG, pues en las últimas semanas había obtenido tanto el Golden Globe como el Emmy. La victoria de Pedro fue sorpresiva, y poco después comentó, con el buen humor que lo caracteriza, que además de haber tomado tequila colocaría su premio al lado de su cama, aunque ya no recordaba lo que había dicho en su discurso.

Durante una de las entrevistas el actor dijo que besaría a Culkin, pero éste acudió a felicitarlo por su premio y dijo: “Eso es falso”. Pascal se sintió orgulloso de haber ganado, ya que para él este premio es muy especial debido a que lo otorga la comunidad de actores: “Mi entrada duró 15 años. Poder pagar mi renta cuando tenía menos de $7 dólares en mi cuenta, cuando aparecieron unas regalías de (la serie) “Buffy The Vampire Slayer” y eso salvó el día. Literalmente esa es la razón por la que me quedé en esto y no me rendí”.

Pedro Pascal tiene varios importantes proyectos de cine y televisión en puerta, como la segunda temporada de “The Last Of Us”, una película sobre su personaje “The Mandalorian” y el filme “Fantastic Four”, basado en el comic de Marvel. Él también lleva uno de los personajes principales en la superproducción “Gladiator 2”, que se estrenará en Estados Unidos el 22 de noviembre.

Sigue leyendo: