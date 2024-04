La Casa de los Famosos 4: ¿Cuánto ganan los participantes del reality show de Telemundo?

El reality “La Casa de los Famosos” ha conquistado al público hispano en Estados Unidos gracias a las emociones a flor de piel de las que las celebridades son presa debido al encierro. Y aunque parece que el premio de $200,000 dólares es suficiente para compensar esta exposición, ha salido a la luz la jugosa cantidad que cada personalidad ganaría dentro del reality show.

De acuerdo con una fuente retomada por People en Español, el ingreso de cada uno de los integrantes de esta producción es semanal y depende de la figura pública de la que se esté hablando.

“Puede ser que ganen entre $3,000 o $12,000 por semana”, dijo la fuente cercana a una habitante que participó en una de las ediciones anteriores a esta cuarta temporada.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, pues a esta cantidad se deben realizar algunos ajustes: “De ese dinero hay que restarle comisiones y gastos que se generan durante la estadía, como publicidad, redes sociales, etc. (…) Y gastos extras porque ellos no tienen un trabajo regular como si lo tuvieran en el exterior”.

En cuanto a aquellos participantes que no completan el camino a la gran final y quedan eliminados, pero continúan formando parte del programa a través de las galas, la fuente indicó que “es difícil especificar cuánto se les paga a ellos”.

“Es difícil especificar porque depende de lo que diga el contrato de cada artista, lo mismo sucede con los artistas invitados de las temporadas anteriores, depende del artista y la empresa”, detalló.

Esta no sería la primera vez que sale a relucir la jugosa cantidad que los concursantes del show pueden llegar a ganar. En junio de 2020, la conductora Maxine Woodside dio a conocer el salario de las celebridades que concursaron en “La Casa de los Famosos México”; en ese entonces afirmó que estos oscilaban entre los $5,000 y $100,000 pesos mexicanos, siendo Sergio Mayer el famoso con mayor retribución económica.

