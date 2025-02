The Last of Us: cuándo sale la segunda temporada y cuál es el último trailer que salió

HBO Max ya lo había confirmado: la segunda temporada de ‘The Last of Us’ llegará en abril de 2025, aunque de momento no hay una fecha concreta. La serie basada en el exitoso videojuego de Naughty Dog continuará la historia de Joel y Ellie en un mundo postapocalíptico donde la supervivencia es un lujo.

El rodaje se llevó a cabo en Vancouver, Canadá, una elección estratégica dado que Seattle, ciudad clave en la secuela del videojuego, se encuentra muy cerca. Este detalle refuerza la teoría de que la segunda temporada será fiel al videojuego ‘The Last of Us Part II’, al menos en cuanto a escenarios y ambientación.

Craig Mazin, creador de la serie junto a Neil Druckmann, ha asegurado que el material narrativo de la secuela es demasiado extenso para una sola temporada, lo que abre la puerta a futuras entregas. Sin embargo, Francesca Orsi, jefa de series dramáticas de HBO, ha sido cautelosa y ha declarado que, por ahora, no hay garantía de una tercera temporada.

Trailers oficiales sobre ‘The Last of Us 2’

Hasta el momento, y probablemente no haya más, HBO Max ha lanzado dos adelantos de la segunda temporada: uno en septiembre, anunciando que llegaría en 2025; y otro el 6 de enero, precisando que el estreno sería en abril.

Estos son los trailers oficiales:

Reparto de The Last of Us 2

Pedro Pascal y Bella Ramsey regresan como Joel y Ellie, pero el peso de la narrativa cambiará. En la segunda parte del videojuego, Ellie cobra un protagonismo mayor, algo que se espera que HBO mantenga en la adaptación.

Por su parte, uno de los personajes más esperados es la aguerrida Abby Anderson, quien será interpretada por Kaitlyn Dever. La actriz fue considerada originalmente para el papel de Ellie, pero la diferencia de edad la dejó fuera en ese momento, según reseña Fotogramas. Ahora encarnará otro personaje clave en la historia y que ya se vio en el videojuego.

Otros nombres confirmados incluyen a Young Mazino como Jesse, Jeffrey Wright como Isaac e Isabela Merced como Dina, un personaje crucial para el desarrollo de Ellie en esta nueva etapa.

Por último, el trailer de septiembre sorprendió con la incorporación de Catherine O’Hara, actriz que interpretó a la madre de “Kevin McCallister” en ‘Home Alone’.

La segunda temporada de The Last of Us promete emociones intensas, nuevos personajes inolvidables y un conflicto que llevará a los protagonistas al límite.

Te puede interesar:

· La directora de contenido de Netflix opina sobre Karla Sofía Gascón y “Emilia Pérez”

· Comienzan las grabaciones de la tercera temporada de la serie “Euphoria”

· “Es cercano y familiar”: Lisa Kudrow habla de la popularidad de ‘Friends’ 30 años después