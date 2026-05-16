Kendall Jenner y Jacob Elordi fueron captados juntos en Hawái

Los rumores de un nuevo e impactante romance en Hollywood han cobrado más fuerza que nunca. La supermodelo Kendall Jenner, de 30 años, y el aclamado actor australiano Jacob Elordi, de 28, fueron fotografiados juntos disfrutando de unas vacaciones íntimas en Hawái, confirmando que su cercanía va más allá de una simple amistad.

De acuerdo con reportes e imágenes difundidas inicialmente por DeuxMoi, la pareja fue vista a principios de mayo en la paradisíaca isla de Kaua’i. Testigos presenciales captaron a los dos famosos visitando Nourish Hanalei, una conocida granja de gestión familiar en la zona, donde se mostraron sumamente cercanos mientras desayunaban.

El viaje no se limitó a una comida campestre. Durante su estancia en el archipiélago, Jenner y Elordi se alojaron en el exclusivo complejo de lujo North Shore Preserve Resort. Además, fueron vistos compartiendo paseos para tomar café y haciendo compras juntos en una selecta tienda de vinos.

Tras su romántica escapada, ambas celebridades regresaron a Los Ángeles a mediados de esta semana.

Este avistamiento llega semanas después de que fuentes cercanas a las celebridades revelaran que han estado “saliendo y conociéndose” en un tono casual durante los últimos meses.

Las alertas de sus seguidores se encendieron inicialmente tras verlos muy cariñosos durante el festival de Coachella en abril y, previamente, compartiendo una intensa conversación en la fiesta de los premios Oscar de Vanity Fair.

Hasta el momento, ni los representantes de Jenner ni los de Elordi han emitido declaraciones oficiales al respecto.

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