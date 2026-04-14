Kendall Jenner y Jacob Elordi desatan rumores de romance en Coachella

Coachella siempre se ha caracterizado por ser el escenario ideal para que el amor florezca bajo el sol del desierto, y la edición de 2026 no es la excepción. En las últimas horas, las redes sociales han estallado ante la creciente cercanía entre Kendall Jenner y Jacob Elordi, quienes fueron captados disfrutando juntos durante el primer fin de semana del festival.

Según reportes de diversos asistentes y plataformas como Deuxmoi, el encuentro clave ocurrió durante la esperada presentación de Justin Bieber, apodada por los fans como #Bieberchella.

Mientras Elordi se mostraba eufórico con el espectáculo, luciendo una gorra con la palabra “SWAG” en honor al cantante, las cámaras también detectaron la presencia de Kendall en la misma zona VIP, donde compartían espacio con otras figuras como Kylie Jenner y Timothée Chalamet.

Sin embargo, lo que realmente encendió las alarmas fue lo ocurrido tras el concierto. Informes no confirmados sugieren que la modelo y el actor fueron vistos en una actitud muy cariñosa durante una fiesta posterior. Testigos aseguran que hubo besos entre ambos, aunque hasta el momento no han circulado fotografías que lo confirmen.

Este no sería su primer acercamiento. Los seguidores de ambas estrellas recordaron de inmediato que en marzo pasado, durante la fiesta de los Oscar de Vanity Fair, ya se les había visto conversando de manera animada, lo que sugiere que la química entre ellos viene gestándose desde hace semanas.

El interés del público radica en que ambos parecen estar disponibles. Jenner ha permanecido soltera desde su mediática ruptura con Bad Bunny, mientras que los vínculos recientes de Elordi con la influencer Olivia Jade nunca llegaron a formalizarse públicamente.

Aunque por ahora todo se mantiene en el terreno de la especulación, la unión de la integrante del clan Kardashian y el galán de Hollywood ya es el tema principal de conversación en Coachella.

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