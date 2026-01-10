Kendall Jenner insiste en que nunca se ha realizado una cirugía plástica

La supermodelo Kendall Jenner decidió poner fin a años de especulaciones sobre su apariencia física. En una reciente entrevista en el podcast In Your Dreams con Owen Thiele, la estrella de The Kardashians, de 30 años, aseguró que nunca se ha sometido a una cirugía plástica, calificando los rumores de una “reconstrucción facial completa” como totalmente falsos.

“Estoy aquí para decirles la verdad: nunca me he hecho ninguna cirugía plástica en la cara. Nada”, afirmó Jenner de manera contundente durante el episodio publicado el 9 de enero.

La modelo explicó que, aunque entiende por qué la gente sospecha —admitiendo incluso que en fotos antiguas su nariz luce diferente—, su cambio físico se debe simplemente a la madurez y al crecimiento natural.

“A medida que envejecí, crecí con mi nariz. Se veía más ancha y grande cuando era más joven”, señaló Kendall.

Sin embargo, la modelo optó por la total transparencia al admitir que sí ha recurrido a procedimientos estéticos no invasivos. “He probado dos rondas de ‘baby Botox’ en mi frente y eso es todo. Es lo único que me he inyectado”, reveló.

A pesar de haberlo intentado para tratar líneas de expresión, confesó que no fue de su agrado: “No me encantó y no me encanta. Disfruto de la movilidad que tengo en mis cejas”, dijo. También mencionó haberse realizado tratamientos de PRP (plasma rico en plaquetas) y microagujas.

Kendall Jenner aprovechó el espacio para criticar los videos virales donde médicos analizan su rostro, calificándolos de “dañinos” para los jóvenes. “Es aterrador porque los jóvenes ven eso y piensan que es lo que tienen que hacer para verse así”, lamentó.

