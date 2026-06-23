Kendall Jenner y Jacob Elordi viajaron a Australia por el cumpleaños del actor

Lo que comenzó como un secreto a voces en los círculos más exclusivos de Hollywood ha alcanzado un estatus definitivo. Kendall Jenner y Jacob Elordi han decidido formalizar su relación de manera oficial tras varios meses de especulaciones y discretas apariciones públicas.

Según informaron fuentes cercanas a la pareja al portal estadounidense Page Six, la supermodelo y el actor se han vuelto “prácticamente inseparables” y están listos para dar el siguiente gran paso.

El broche de oro para esta consolidación de su romance fue un viaje muy especial a Australia, país natal de Elordi. La travesía, programada para este fin de semana, tiene como propósito principal festejar el cumpleaños número 29 del protagonista de “Saltburn”.

Este destino no solo representa un retorno a las raíces del actor, sino también la confirmación de que Jenner ve un futuro sólido y a largo plazo en este vínculo, compartiendo con el entorno más íntimo de su pareja.

El romance, que según reportes de la prensa internacional comenzó a gestarse el pasado mes de febrero gracias a una sutil intervención de Kylie Jenner, se ha ido fortaleciendo lejos de los reflectores principales.

Antes de planear este viaje al territorio australiano, la pareja compartió unas románticas escapadas a Hawái y Japón, destinos que funcionaron para profundizar su conexión. Recientemente, también fueron captados en actitud muy cariñosa durante una cena en Santa Bárbara, California.

Con este viaje, la integrante del clan Kardashian-Jenner y el actor demuestran que su noviazgo avanza con total seriedad. Aunque ambos han optado por no dar declaraciones formales a los medios, sus acciones dejan en claro que ya no tienen ningún interés en esconderse.

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