Tyson Fury cumplió con la balanza y está listo para combatir en Tailandia

La división de los pesos pesados registra una jornada decisiva en el territorio asiático de cara a la cartelera programada para este viernes. Durante la ceremonia oficial celebrada este jueves en el Estadio Max Muaythai de la ciudad de Pattaya, el pugilista británico Tyson Fury cumplió con el trámite de la báscula al registrar un peso oficial de 265 libras para su compromiso internacional en Tailandia.

Por su parte, el peleador polaco Mariusz Wach detuvo la romana en 291.4 libras, lo que otorga al retador europeo una disparidad favorable de 26.4 libras sobre la lona.

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Este pesaje representa un registro poco habitual en la trayectoria del excampeón mundial, siendo la cuarta ocasión en las 39 presentaciones de Tyson Fury en la que sube al cuadrilátero con un tonelaje inferior al de su oponente, una condición que no se presentaba en su carrera desde el ciclo comprendido entre 2008 y 2011 frente a rivales como Daniil Peretyatko, John McDermott y Derek Chisora.

? TYSON FURY WEIGHS IN AT 265LBS ???



The Gypsy King has officially tipped the scales at 265lbs ahead of his WBC Humanitarian Belt clash with Mariusz Wach in Pattaya, Thailand.



Ready for tomorrow night. ? #TysonFury #Boxing pic.twitter.com/NMOq0TIhCJ — Boxing King Media (@boxingkingmedia) July 23, 2026

El careo distendido y las declaraciones tras la báscula

Tras superar el pesaje oficial, ambos atletas protagonizaron el tradicional careo frente a los medios de comunicación acreditados en el recinto asiático.

Fiel a su estilo gestual, el pugilista inglés buscó relajar la tensión del ambiente intentando hacerle cosquillas a su oponente y parándose de puntas para compensar la diferencia de estatura, concluyendo el protocolo previo con sonrisas compartidas entre las dos esquinas.

En las declaraciones concedidas durante la ceremonia protocolaria de la báscula, el deportista británico Tyson Fury expresó su satisfacción respecto a su estado físico y detalló la meta de mantenerse activo durante la presente temporada de competencias. “Me siento más en forma, más lúcido y más fuerte. Nunca me he enfrentado a un hombre más pesado que yo, normalmente siempre soy el más pesado, aunque ahora no. Estoy encantado de estar aquí y hay fans de todo el mundo”, declaró el pugilista a los medios presentes en la actividad oficial.

Las proyecciones hacia la cartelera en Londres

El desarrollo de este compromiso en Tailandia forma parte de la planificación del atleta para acumular rodaje sobre el ring de cara a futuros acuerdos comerciales en el mercado europeo. Respecto a la posibilidad de pactar combates de mayor perfil mediático en los próximos meses, Tyson Fury puntualizó en el mismo espacio informativo que prefiere enfocar su preparación en el reto inmediato sobre la lona: “Quiero mantenerme ocupado, no estoy apostando por ninguna pelea que pueda o no ocurrir, este es el año en que quiero que se mantenga ocupado; incluso podría tener diez peleas este año”.

La velada celebrada en Pattaya no contará con señal de transmisión televisiva tradicional para el mercado internacional.

Tyson Fury will fight someone HEAVIER than him for the first time in his career ???#FuryWach | @SecondsOutLive pic.twitter.com/W44HWYNKdV — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 23, 2026

Sin embargo, un triunfo favorable para el exmonarca mantendrá abiertas las negociaciones para un eventual choque entre Tyson Fury y Anthony Joshua, siempre que este último supere su respectivo combate ante Kristian Prenga el próximo sábado en Arabia Saudita, abriendo el camino para programar un enfrentamiento estelar en el Estadio de Wembley durante el mes de noviembre.

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