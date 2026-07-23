Ryan García ataca nuevamente a Óscar de la Hoya por dudar sobre la pelea ante Benn

El panorama del boxeo profesional registra un nuevo capítulo de tensión entre el campeón mundial de peso wélter y la empresa encargada de su representación comercial. En esta oportunidad, Ryan García cuestionó de forma directa a Óscar de la Hoya tras las declaraciones del promotor en las que restó importancia al choque pactado contra el británico Conor Benn.

La relación entre ambas partes ha atravesado por periodos de desacuerdo en las mesas de negociación, pero el reciente intercambio en plataformas digitales reabrió el debate sobre el manejo de la imagen del peleador californiano.

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A pesar de que la cartelera del 12 de septiembre en Las Vegas ya cuenta con la aprobación formal de las promotoras, las posturas encontradas mantienen la atención de la prensa especializada.

Los cuestionamientos hacia la postura del promotor

Las fricciones entre el atleta y el directivo de Golden Boy Promotions se intensificaron cuando De la Hoya manifestó públicamente en sus redes sociales que una revancha contra Devin Haney habría representado un mejor producto comercial que la contienda ante Benn.

Ante esta postura, Ryan García expresó su desacuerdo durante una conversación concedida al periodista Ariel Helwani, señalando que las palabras del empresario no coinciden con el respaldo que requiere un monarca activo.

“Soy tu peleador. No deberías decir cosas así. No tiene sentido. Yo no tengo ningún problema contigo. ¿Cuál es el objetivo de decir eso? ¿Intentar desacreditarme y hacerme quedar mal? Lo único que va a lograr es impulsarme todavía más. No entiendo cuál es tu problema, hermano. No tiene sentido”, declaró el boxeador en la entrevista con Ariel Helwani, cuestionando la estrategia mediática del directivo.

Durante el mismo diálogo con la fuente informativa, el púgil argumentó que los comentarios negativos hacia la velada carecen de lógica financiera, debido a que la promotora obtendrá rendimientos económicos por la copromoción del evento en el T-Mobile Arena. “No entiendo por qué hablas de eso. Es como: hermano, cobra tu cheque y sigue adelante. ¿Cuál es el punto? No tiene ningún sentido. Te están pagando. Si te están pagando, ¿por qué hablas? No tiene lógica”, agregó el deportista en el espacio de Helwani.

El panorama contractual y la fase final de la alianza

Más allá de las discrepancias sobre la logística y la difusión del espectáculo de septiembre, el atleta reveló detalles sobre el estado actual de su contrato de representación exclusiva. El monarca de las 147 libras por el Consejo Mundial de Boxeo explicó que el convenio vigente con la empresa de De la Hoya se encuentra en sus etapas de conclusión, lo que permitirá reestructurar el manejo de su carrera en el mediano plazo.

El campeón del organismo verde y oro confirmó que únicamente resta un compromiso adicional bajo este formato de representación compartida. Al respecto, Ryan García detalló a Ariel Helwani el camino que tomará su equipo de trabajo una vez que cumpla con los términos legales acordados con la compañía promotora.

“Nos queda una pelea más con ellos. Formarán parte de una última función como copromotores junto con mi empresa promotora”, concluyó el boxeador en su diálogo con Ariel Helwani, añadiendo respecto a su autonomía laboral que “después de eso, se acabó”.

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