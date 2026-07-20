Equipo de Dmitry Bivol desmiente los rumores de no querer enfrentar a Beterbiev

El panorama de la división de peso semipesado continúa registrando movimientos de gran relevancia tras las últimas defensas mandatorias de sus campeonatos mundiales.

El promotor de la empresa Matchroom Boxing, Eddie Hearn, desmintió de forma categórica las especulaciones que sugerían que el equipo de Dmitry Bivol pretendía evitar una tercera contienda frente a su compatriota Artur Beterbiev para definir la supremacía de las 175 libras.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas lo mejor del BOXEO

El origen de la rivalidad y la paridad en la serie

La serie de enfrentamientos entre ambos púgiles rusos se encuentra empatada tras dos batallas disputadas en territorio de Arabia Saudita. Beterbiev se adjudicó la primera victoria por decisión mayoritaria en octubre de 2024, un resultado que Dmitry Bivol logró vengar bajo la misma vía de las tarjetas en febrero de 2025 para consolidar su posición en la división.

Tras ese segundo compromiso, un periodo de inactividad de más de un año obligó al boxeador a renunciar al cinturón del Consejo Mundial de Boxeo.

No obstante, en su regreso al ring el pasado mes de mayo, Dmitry Bivol demostró que conserva sus capacidades físicas intactas al cumplir con su defensa obligatoria de la Federación Internacional de Boxeo tras superar por decisión unánime al alemán Michael Eifert.

Las declaraciones de Eddie Hearn desmienten las especulaciones

Ante las versiones de que el boxeador evitaría cerrar la trilogía por temor a un resultado adverso, su equipo de promoción aclaró que ese combate es la prioridad absoluta del campamento. Durante una entrevista concedida al canal especializado FightHype, el promotor Eddie Hearn calificó los rumores como carentes de fundamento real en las negociaciones.

“Hay mucha gente que dice: ‘Bivol no quiere pelear contra Beterbiev’. Eso no es cierto en absoluto”, declaró el directivo de Matchroom Boxing para despejar las dudas de la prensa. En el mismo espacio, abundó respecto a las intenciones de su representado: “Dmitry Bivol quiere la trilogía. Esa es la batalla que busca. Iniciaremos esas conversaciones y veremos qué sucede”.

El panorama reglamentario y la planificación médica

Las proyecciones para pactar el tercer enfrentamiento deberán coordinarse con los plazos de recuperación del atleta, ya que se encuentra programado para someterse a una cirugía reconstructiva en su codo a finales de este mes.

Esta situación médica postergaría la unificación, permitiendo que otros contendientes del escalafón definan sus propios retos en las organizaciones sancionadoras.

El promotor detalló que la corona de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) podría quedar vacante si las mesas de negociación priorizan el pleito ante Beterbiev sobre la defensa obligatoria ante Callum Smith.

De tomarse esta ruta, Smith disputaría el cinturón vacante contra Joshua Buatsi, facilitando que el retorno de Dmitry Bivol a la actividad a finales de año sea directamente por los campeonatos de la AMB y la FIB en la trilogía.

Sigue leyendo: