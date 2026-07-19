¿Quién sería el próximo rival de Vergil Ortiz Jr.?

El regreso a la actividad del boxeador invicto Vergil Ortiz Jr representa uno de los movimientos más esperados para el cierre del calendario de competencias de la temporada.

Tras resolver sus diferencias en las cortes locales, el atleta de Texas busca reactivar su carrera profesional y ha definido su objetivo principal en la división de peso súper wélter.

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De acuerdo con un reporte proporcionado por el periodista Chris Mannix durante la transmisión del combate de Diego Pacheco en la plataforma DAZN, el plan de trabajo de la esquina del boxeador estadounidense se encuentra enfocado en concretar un enfrentamiento directo contra el monarca unificado de las 154 libras, Jaron “Boots” Ennis, una vez que se inicien las pláticas de negociación correspondientes.

El camino despejado tras el conflicto judicial

La carrera de Vergil Ortiz Jr se mantuvo pausada durante el primer semestre del año debido a un litigio legal con la empresa promotora Golden Boy Promotions.

El boxeador de origen mexicano había interpuesto una demanda en el estado de Nevada para rescindir su contrato exclusivo, lo que provocó que la compañía liderada por Óscar de la Hoya obtuviera una orden de restricción temporal el pasado 13 de febrero para evitar que realizara combates sin su autorización contractual.

Sin embargo, las mesas de negociación privadas permitieron que ambas partes alcanzaran un acuerdo amistoso de mutuo acuerdo el pasado viernes, evitando de esta manera el proceso de arbitraje y las demandas civiles en las cortes federales.

En el comunicado de prensa emitido para anunciar el fin del litigio, Vergil Ortiz Jr expresó su satisfacción por el acuerdo y las metas que se ha trazado junto a su equipo de entrenadores para el futuro inmediato.

“Estoy muy agradecido de que Golden Boy y yo hayamos llegado a un acuerdo y resuelto todo”, declaró el boxeador en el boletín oficial de prensa enviado a los medios informativos. “Estoy emocionado por seguir adelante y concretar las peleas más importantes, incluyendo la de Ennis. Mi único objetivo es brindarles a los fanáticos peleas inolvidables, y sé que mi equipo y yo lo lograremos juntos”, detalló en el mencionado documento para confirmar la continuidad de su alianza comercial.

El escenario del campeonato unificado ante Jaron Ennis

La viabilidad de este combate colocaría frente a frente a dos de los mejores exponentes de la categoría en la actualidad. Jaron Ennis ostenta los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras superar por la vía rápida del nocaut al puertorriqueño Xander Zayas el pasado 27 de junio, consolidándose dentro de la lista de los mejores peleadores libra por libra.

Las proyecciones para pactar el enfrentamiento directo entre ambos pugilistas enfrentan variables comerciales complejas, ya que la promotora de Jaron Ennis prioriza la unificación absoluta antes de negociar con Vergil Ortiz Jr en las 154 libras. El presidente de la empresa Matchroom Boxing, Eddie Hearn, reconoció que existen otras alternativas de títulos mundiales que la esquina del campeón de Filadelfia prefiere explorar en el mediano plazo.

“Queremos pelear contra Vergil Ortiz, pero Boots tiene muy claro que quiere convertirse en campeón indiscutido”, detalló Eddie Hearn a Chris Mannix durante la transmisión del combate en la señal de DAZN. “Josh Kelly pelea la semana que viene en un combate muy duro en Yeda, en la cartelera de AJ. Está en el mismo grupo; sería una unificación tremenda, y, sinceramente, la prioridad de Boots, su primera opción ahora mismo, es Sebastian Fundora. Esa es la pelea que más desea”, abundó el directivo respecto a la planificación de su representado.

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