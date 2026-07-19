Cubano Andy Cruz noqueó en tres asaltos al mexicano Abrahan Montoya en California

El boxeador cubano Andy Cruz regresó a la senda del triunfo tras vencer por la vía del nocaut técnico en el tercer asalto al experimentado mexicano Abrahan Montoya.

El enfrentamiento se desarrolló este sábado en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, sirviendo como el combate coestelar de la velada de Matchroom Boxing transmitida a nivel internacional por la plataforma de streaming DAZN.

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Este resultado representa la recuperación deportiva para el boxeador originario de Matanzas, quien venía de asimilar su primera derrota profesional en el mes de enero ante el estadounidense Raymond Muratalla en Las Vegas. Con esta victoria, el campeón olímpico de Tokio 2020 consolida su transición en el terreno rentado al registrar su cuarto triunfo por la vía rápida del nocaut.

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Presión constante y caída en el segundo episodio

Desde el campanazo inicial, la estrategia de Andy Cruz estuvo orientada a mantener una ofensiva constante sobre las zonas blandas de su oponente mediante el uso del jab y combinaciones en la corta distancia. A pesar de los intentos del retador mexicano por responder con golpes rectos, el desplazamiento lateral del cubano limitó las de por sí complejas posibilidades defensivas de su rival sobre el cuadrilátero.

Durante las reuniones previas con los analistas de la transmisión oficial, Andy Cruz había adelantado que su prioridad para este campamento de preparación era mostrar una faceta mucho más agresiva sobre la lona. “Voy a terminarlo”, declaró de forma directa el boxeador antes de subir a la báscula, una predicción que comenzó a materializarse en los segundos finales del segundo asalto cuando conectó un derechazo directo al rostro que envió a Montoya a la lona.

Aunque el peleador de Monterrey logró superar la cuenta de protección del réferi Thomas Taylor y regresó a su esquina gracias al sonido de la campana, el castigo acumulado en la zona media mermó notablemente su movilidad y resistencia física de cara al siguiente periodo de combate.

Desenlace y confirmación del cambio de división

La definición del enfrentamiento ocurrió a los pocos segundos de haberse iniciado el tercer asalto, cuando el cubano acorraló a su rival contra una de las esquinas del ring y descargó una seguidilla de golpes directos al rostro sin recibir una respuesta defensiva activa. Ante la falta de resistencia por parte de Montoya, el réferi intervino de forma oportuna para decretar la detención médica cuando restaban cerca de dos minutos para concluir el round.

La victoria le permite a Andy Cruz dejar su registro profesional en siete triunfos y un solo revés, reactivando su posición dentro del mercado boxístico de los Estados Unidos. Al finalizar la contienda en Carson, el púgil confirmó su intención de abandonar la categoría de peso ligero para continuar el desarrollo de su carrera en una división inferior.

Con el respaldo de la promotora Matchroom Boxing, Andy Cruz planea realizar la transición oficial hacia el peso superpluma para buscar oportunidades de título mundial frente a monarcas de la división como Emanuel “Vaquero” Navarrete u O’Shaquie Foster. “Anuncio al mundo que quiero cosas grandes en las 130 libras”, puntualizó el boxeador cubano al evaluar sus planes deportivos para el último trimestre de la temporada.

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