Raymond Muratalla fue superior y dejó sin premio a Andy Cruz

El campeón Raymond Muratalla retuvo su título mundial ligero de la FIB en Las Vegas. En un duelo de alta estrategia, el estadounidense superó al medallista de oro olímpico Andy Cruz por decisión mayoritaria tras 12 asaltos de fuertes intercambios.

Las tarjetas de los jueces reflejaron la superioridad del campeón con puntuaciones de 118-110, 116-112 y un empate de 114-114. Con este resultado, Muratalla mantiene su invicto profesional y frustra el ascenso inmediato del retador cubano.

Congratulations, Raymond Muratalla 👏



Successful World Title defense with a MD win over Andy Cruz (114-114, 118-110, 116-112)



Tremendous fight from both men 👊 #MuratallaCruz @DAZNBoxing pic.twitter.com/6O9I7rbryQ — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) January 25, 2026

Muratalla impuso su estilo en el ring

Desde el inicio, Cruz intentó imponer su técnica y desplazamiento sobre el cuadrilátero. Sin embargo, Muratalla ajustó su presión a partir del segundo round para no ceder terreno ante la precisión del boxeador caribeño.

El plan de combate del campeón se centró en combinaciones largas y castigo al cuerpo. En los episodios intermedios, Muratalla logró conectar los mejores golpes, obligando a su oponente a pelear en retroceso durante gran parte de la noche.

Andy Cruz intentó retomar el control en el octavo y noveno asalto bajo las instrucciones de su esquina. A pesar del esfuerzo, Muratalla respondió con solidez y no permitió que el cubano acortara la distancia en las tarjetas.

En los rounds finales, la experiencia en el boxeo rentado marcó la diferencia definitiva. Muratalla cerró con fuerza los episodios 11 y 12 para asegurar su primera defensa exitosa del cinturón de las 135 libras.

Futuro del peso ligero

Tras el triunfo, Muratalla expresó su interés en enfrentar a los nombres más importantes de la división. El boxeador busca unificar títulos contra los ganadores de otros pleitos estelares programados para este año.

La victoria posiciona a Muratalla como uno de los mejores exponentes de la categoría ligero a nivel mundial. Su equipo ahora evalúa opciones contra figuras como Shakur Stevenson o Abdullah Mason en sus siguientes compromisos.

Raymond Muratalla cements his status amongst the lightweight kings 😤 pic.twitter.com/g2YUA5sPs5 — Ring Magazine (@ringmagazine) January 25, 2026

El invicto de Muratalla se extiende ahora a 24 victorias. Por su parte, Cruz sufre su primer revés profesional tras haber dominado ampliamente sus seis presentaciones anteriores en el boxeo de paga.

Sigue leyendo:

– Andy Cruz tiene una cita con la historia para unirse a la supremacía cubana

– Julio César Chávez Jr. regresó noqueando en una polémica pelea

– Dmitry Bivol regresa al ruedo exponiendo uno de sus títulos

– Netflix prepara millonario documental del Canelo Álvarez