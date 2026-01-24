Dmitry Bivol regresa al ruedo exponiendo uno de sus títulos

La Federación Internacional de Boxeo (FIB) confirmó que la defensa del título de las 175 libras irá a subasta el próximo 3 de febrero. Dmitry Bivol regresa al ruedo por un título mandatorio tras vencerse el plazo para negociar con el alemán Michael Eifert.

El campeón unificado no sube al cuadrilátero desde febrero de 2025, cuando venció por puntos a Artur Beterbiev. En este contexto, Bivolevitará ser despojado de su cinturón.

Dmitry Bivol is in talks to fight his IBF light heavyweight mandatory Michael Eifert following a spell out injured. 👑



It's hoped a third fight with Artur Beterbiev can still happen later in 2026. 3️⃣#BivolEifert #boxing #BivoBeterbiev3 pic.twitter.com/KZjmseuGU3 — World Boxing News (@WorldBoxingNews) January 24, 2026

Situación actual del campeonato semipesado

Bivol ostenta actualmente los títulos de la AMB, la FIB y la OMB en la división de los semipesados. La pelea contra Eifert es una obligación reglamentaria que el equipo del ruso debe cumplir durante la primavera.

Las negociaciones entre Matchroom Boxing y la promotora SES no llegaron a un acuerdo económico satisfactorio. Por ello, Bivol expondrá su faja mediante el proceso de licitación abierta.

La FIB otorgó previamente una excepción médica al monarca ruso debido a una cirugía de hernia discal.

Michael Eifert obtuvo su posición de retador tras vencer a Jean Pascal en marzo de 2023.

Fecha de subasta: 3 de febrero de 2026.

3 de febrero de 2026. Organismo: Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Federación Internacional de Boxeo (FIB). Promotoras: Matchroom Boxing vs. SES Boxing.

Matchroom Boxing vs. SES Boxing. Estado de Bivol: Recuperado de cirugía de espalda.

Dmitry Bivol is BACK in the lab training 🧪🥊 pic.twitter.com/3eP1zyInZv — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) January 11, 2026

Consecuencias de no cumplir el mandato

Si el campeón decide no enfrentar a Eifert, perderá automáticamente el reconocimiento de la FIB. Debido a esto, Bivol deberá pelear como única vía para mantener su estatus unificado.

El organismo sancionador no permite más excepciones, especialmente tras la salida de David Benavidez de la división.

Mientras Bivol viene de vengar su única derrota ante Beterbiev, Eifert ha tenido poca actividad oficial.

David Benavidez, monarca del CMB, subirá a peso crucero para enfrentar a Gilberto “Zurdo” Ramírez en mayo.

El ganador de la subasta del 3 de febrero tendrá el derecho de organizar el combate en la sede de su preferencia.

Sigue leyendo:

– Netflix prepara millonario documental del Canelo Álvarez

– Presidente del CMB arremete contra reforma a la Ley Ali: “Quieren alterar el boxeo”

– Érik Morales analiza el siguiente paso del Canelo Álvarez

– Terence Crawford volvería del retiro gracias a Dana White