Terence Crawford volvería del retiro gracias a Dana White

Dana White, presidente de UFC, busca concretar el regreso de Terence Crawford a los cuadriláteros. Tras el lanzamiento de Zuffa Boxing, el ejecutivo planea convencer al boxeador de abandonar su retiro profesional.

El interés surge tras la victoria de Terence Crawford sobre Saúl “Canelo” Álvarez en septiembre pasado. Ese triunfo permitió al estadounidense obtener los títulos indiscutidos de peso súper mediano en Las Vegas.

A sus 38 años, Terence Crawford anunció su retiro oficial en diciembre con un récord invicto de 42 victorias. White considera que el atleta todavía posee el nivel necesario para enfrentar a los mejores del mundo.

La estrategia de Zuffa Boxing

White trabaja actualmente en asociación con Turki Alalshikh para transformar el mercado del boxeo. La incorporación de Terence Crawford (42-0; 31 KOs) sería el movimiento principal para consolidar su nueva promotora, Zuffa Boxing.

El presidente de UFC calificó la última actuación de Terence Crawford como una obra maestra. White planea realizar una llamada formal al boxeador en los próximos seis o siete meses para presentarle una oferta.

A pesar de las gestiones externas, Terence Crawford ha declarado que no tiene nada más que demostrar. El púgil considera que su legado está completo tras ser campeón en múltiples divisiones de peso.

El futuro del boxeador invicto

Aunque Terence Crawford rechazó ofertas de revancha previamente, la influencia de White podría cambiar el panorama. El promotor confía en que el deseo competitivo del boxeador lo lleve a buscar un título en las 160 libras.

Si Terence Crawford acepta regresar, intentaría convertirse en campeón mundial de seis divisiones. Por ahora, el boxeador disfruta de su retiro mientras White organiza los primeros eventos de su nueva empresa.

La decisión final de Terence Crawford dependerá de los incentivos que Zuffa Boxing ponga sobre la mesa. El mundo del deporte sigue atento a cualquier comunicación oficial sobre este posible retorno al ring.

