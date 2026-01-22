David Benavidez le huye a Jai Opetaia: “Es una bestia”

David Benavidez tiene un nuevo reto profesional enfrente y es que recientemente subió al peso crucero, categoría en la que sobresale Jai Opetaia, rival al que por ahora no le interesa enfrentar el “Monstruo Mexicano”.

Benavidez reconoce el talento que tiene el pegador australiano y sabe que por el momento no está en condiciones de pelear con él, pero no descarta la posibilidad de hacerlo cuando esté más consolidado en las 200 libras.

“Tengo que ser 100 por ciento honesto. Primero necesito empezar en peso crucero, porque Opetaia es una bestia”, dijo Benavidez a través de un video publicado en la cuenta The Aussie Promoter, en la red social Tik Tok.

Benavidez no le tiene miedo a Opetaia

Aunque el fajador estadounidense reconoció que Jai Opteaia es un fuerte rival, dejó en claro que no le tiene miedo y que en cualquier momento más adelante y sí se presenta la oportunidad, aceptaría una refriega contra el australiano.

“Lo he estado observando y me gusta mucho. Es un gran peleador. Déjenme subir a esa división y ver cómo se da. No le tengo miedo a ningún boxeador. Sería una gran pelea”, soltó de manera segura el Monstruo Mexicano.

Performance of the Year – David Benavidez (VS Morrell) pic.twitter.com/35UsF5tcO5 — World Boxing Council (@WBCBoxing) January 21, 2026

Benavidez apenas tendrá su primer combate en el peso crucero, una pelea pactada contra Gilberto “Zurdo” Ramírez quien es el monarca unificado de las 200 libras, por eso pide tiempo antes de un combate contra Opetaia.

El australiano es campeón de la categoría por la Federación Internacional de Boxeo (FIB), se mantiene indetenible con esta faja.

Por su parte, Benavidez (31-0; 25 KOs), ya fue campeón súper mediano y actualmente es monarca unificado semipesado y tendrá la oportunidad ante el Zurdo Ramírez en convertirse en rey de tres categorías distintas.

