Tyson Fury regresa en abril, pero no se confirma al rival

Tyson Fury está próximo a regresar al ring, luego de tener un año de inactividad y lo haría en el mes de abril, según lo confirmó su propio manager, Spencer Brown.

El peleador inglés se ha mantenido bastante alejado de los ensogados, pero en una entrevista concedida por Brown al medio Sky Sports Boxing, el peso completo ya estaría de regreso.

“Estamos muy avanzados con el contrato y el anuncio es inminente”, -sostuvo el manager del Gypsy King”- “Verán a Tyson de regreso en el ring, esperamos hacerlo en abril”.

Tyson Fury is holding advanced contract talks over a comeback fight in April and Arslanbek Makhmudov is among the 'top three' potential opponent, confirms his manager Spencer Brown 🚨 pic.twitter.com/c5jtX9gyWl — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) January 20, 2026

Recordamos que en enero de 2025, Tyson Fury anunció su retiro del boxeo, unos días después de que sufrió la segunda derrota en su carrera ante el ucraniano Oleksandr Usyk.

Pero con estas declaraciones otorgadas por su manager, se espera que Fury vuelva a pelear y tendrá oponentes importantes para apuntar nuevamente a un cinturón mundial.

Rivales en la mira para el “Gypsy King”

Al “Rey de los Gitanos” se le ha visto entrenando constantemente, de acuerdo a lo que pública en sus redes sociales y si bien se confirmó que peleará en abril, aún no se dio detalles precisos de contra quien peleará. “Estamos considerando cinco o seis oponentes diferentes”, dijo Brown.

En este sentido, ya varios informes apuntan que el rival de Fury para su esperado regreso sería Arslanbek Makhmudov, desde el equipo de trabajo de Tyson lo tienen en cuenta por el gran momento que está viviendo en la categoría el fajador ruso.

“Makhmudov está entre los tres o cuatro mejores, sin duda. No me corresponde a mí anunciarlo. Los promotores lo anunciarán, todos están trabajando arduamente para que esta pelea se lleve a cabo”.

Incluso el reconocido promotor Frank Warren ya había afirmado hace algunos días que esta pelea Fury-Makhmudov sería bastante interesante y que el inglés la aceptaría por lo que puede significar un combate de esta escala para su regreso al pugilismo.

Fury tiene un récord profesional de 34-2-1, ganando 24 combates por la vía del cloroformo y es sin duda uno de los máximos referentes mundiales en la categoría en los últimos años por su explosividad y gran pegada.

Se espera que en los próximo días se de a conocer de manera oficial al rival y la fecha exacta en la que el “GypsY King” volverá al cuadrilátero.

