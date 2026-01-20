Gervonta Davis pierde título mundial por orden de arresto

Gervonta Davis sigue en el ojo del huracán y esta vez perdió su título de monarca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), luego de que el ente lo declarara “campeón en receso” debido a los problemas legales que enfrenta.

La decisión llega tras conocerse unos días atrás que el departamento de Policía de Miami Gardens emitió una orden de arresto contra el campeón mundial ligero, por cargos de agresión, falso encarcelamiento y un presunto tiroteo contra su exnovia Courtney Rossel en Tootsies Cabaret, Florida.

Ahora Davis sin este cetro, ve finalizada su larga racha que tenía como el mandamás de las 165 libras de la AMB desde el año 2019.

¿Cómo queda el futuro de la división?

Tras la resolución emitida por la AMB y en medio de todo lo que está viviendo Gervonta Davis, se espera que en los próximos días, el Comité de Campeonatos tome una decisión al respecto de como se sustituirá a “Tank” en este peso.

De momento, el estadounidense Floyd Schofield es quien domina el ranking mundial, debería ser uno de los elegidos si se da una pelea para buscar al nuevo campeón regular del peso ligero.

Asimismo, Lucas Bahdi es el segundo mejor peleador de las 165 libras en la actualidad, por lo que sería el rival mandatorio de Schofield en una hipotética pelea para conseguir al nuevo rey del peso en la AMB.

Gervonta y una carrera en picada

Con esta reciente orden de arresto para Gervonta Davis, solo es un problema más de los que ya ha tenido con las leyes, puesto que en 2023 también estuvo involucrado en un caso de atropellamiento y fuga, lo que dio indicios de que su carrera venía en descenso.

Todas estas polémicas fuera del ring, empañan la carrera de “Tank” y es que el peleador de 31 años de edad tiene un récord imbatible en los ensogados profesionales (30-0-1), con 28 triunfos por la vía del nocaut.

Sin embargo, el dominio y fuerza que demuestra en el cuadrilátero no va de la mano con su actitud fuera de él.

Se tenía previsto que Gervonta Davis enfrentara a Jake Paul en el Kaseya Center de Miami, pero con lo de la orden de arresto impuesta, se debió cambiar el rival del youtuber y terminó Anthony Joshua subiendo al ring.

La última pelea para Davis fue en marzo de 2025, en esa oportunidad terminó empatando contra Lamont Roach en el Barclays Center

Sigue leyendo:



– Orden de arresto contra Gervonta Davis: el campeón de la AMB vuelve al centro de la polémica

– David Benavídez no pierde la esperanza de enfrentar al Canelo

– Jermall Charlo planea vengar a su hermano de la derrota con Canelo

– Julio César Chávez vuelve a sonreír por el bienestar de sus hijos