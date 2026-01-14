Jermall Charlo planea vengar a su hermano de la derrota con Canelo

Saúl Álvarez se mantiene en una etapa de recuperación por una lesión que sufrió en su codo. Se prevé que el Canelo vuelva al ring en septiembre de 2026. Ante este panorama el peleador mexicano ya comienza a recibir las postulaciones de candidatos que desean ese combate. Uno de ellos es Jermall Charlo.

“Hit Man”, apodo del boxeador estadounidense, tiene un peso motivacional en su reto al Canelo. Jermall Charlo quiere vengar a su hermano Jermell. “Iron Man”, apodo de otro de los Charlo, perdió contra el mexicano en 2023.

“Él tiene que rebotar, ¿no? Así que yo sigo en la foto como alguien a quien quizá quieras pelear (…) No se ha acabado para él… él no está acabado”, dijo Jermall Charlo en The Last Stand Podcast.

Jermell Charlo y Saúl Álvarez se enfrentaron en octubre de 2023. En un combate que se desarrolló en el T-Mobile Arena, Canelo venció al estadounidense por decisión unánime. Los jueces votaron 119-108, 118-109 y 118-109. Tras esa victoria el Canelo defendió por tercera ocasión sus cinturones de la AMB, CMB, OMB y FIB.

“Soy un peleador fuerte todo el tiempo, contra todos los peleadores. Soy un hombre fuerte. Nadie puede vencer a este Canelo“, dijo Saúl Álvarez tras conseguir aquella victoria contra Charlo.

Bajo la motivación de una “venganza”, Jermall Charlo quiere darle un mayor peso a su reto. A pesar de que ya han pasado más de dos años de la caída de su hermano, Jermall espera poder enfrentarse cara a cara con el mexicano.

“Yo cobro la venganza de mi hermano (…) Canelo sigue siendo una pelea grande. Es una pelea más grande que Berlanga o como se llame… o cualquiera de esos tipos”, agregó.

Saúl Álvarez viene de una dolorosa derrota en septiembre de 2025. El peleador mexicano cayó contra Terence Crawford en el Allegiant Stadium, Las Vegas. En diciembre de 2025, Crawford anunció su retirada del boxeo, esto lo ha apartado como un posible contrincante del peleador tapatío.

