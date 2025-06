Jermall Charlo elige su favorito entre Canelo y Crawford

Jermall Charlo eligió a Terence Crawford como su favorito para ganar la superpelea que protagonizará con Saúl ‘Canelo’ Álvarez el 13 de septiembre en Las Vegas y donde estará en juego el campeonato indiscutido de las 168 libras.

En entrevista con la revista The Ring, Charlo declaró que Crawford no debería subir tanto de peso, pero de todas formas cree que Bud podría sorprender a Canelo Álvarez.

“Me gusta Crawford en esta pelea. Está manteniéndose grande. Con Crawford, tal vez quiera subir de peso para absorber mejor los golpes de Canelo, pero técnicamente, ese no es el Crawford que veremos. Crawford no es un 168 natural”, dijo.

Terence Crawford quiere hacer historia frente a Canelo Álvarez. Crédito: John Locher | Cortesía

“¿Dónde está su motivación? El dinero está bien, pero no espero ver al Crawford que noqueó a Gamboa. No creo que deba subir tanto de peso para esta pelea, pero se le presentó la oportunidad”, añadió.

De acuerdo con algunos de los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Tras el enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Canelo Álvarez defenderá su campeonato indiscutido de 168 libras contra Terence Crawford. Crédito: Moises Castillo | AP

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

