David Benavídez predice quién puede ganar Canelo vs. Crawford

David Benavídez predijo que Terence Crawford podría ser el ganador de la pelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez el 13 de septiembre cuando disputen el campeonato indiscutido de peso supermediano.

En entrevista con el canal Pound 4 Pound, Benavídez explicó que Crawford es un peleador inteligente que puede vencer a Canelo Álvarez, pero no sabe si el peso y poder del mexicano serán demasiados para él.

“Creo que si alguien tiene la oportunidad de vencer a Canelo, creo que es Terence Crawford, su IQ está en otro nivel, es un gran peleador y es fuerte. Es solo que es mucho peso y no tuvo un momento difícil en 154, pero el otro tipo (Madrimov) lo estaba conectando con algunos buenos golpes, ¿sabes a qué me refiero?”, dijo.

Terence Crawford ha ganado favoritismo tras la última actuación de Canelo Álvarez. Crédito: John Locher | AP

“Así que sintió el poder en 154, entonces imagina que suba a 168 y luego, ya sabes, enfrentas a un peleador fuerte como Canelo, así que, quiero decir, no me sorprendería si Terence Crawford gana, pero tampoco me sorprendería si pierde”, agregó.

De acuerdo con algunos de los pronósticos de los expertos en el deporte, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Canelo Álvarez defenderá su campeonato indiscutido ante Terence Crawford. Crédito: John Locher | AP

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· Teddy Atlas reitera que Crawford vencerá a Canelo: “Es especial”

· Danny García ve difícil que Terence Crawford pueda vencer a Canelo

· Rolly Romero espera que Crawford destroce a Canelo