Sugar Ray Leonard dice que Crawford puede superar a Canelo

El legendario Sugar Ray Leonard, excampeón de cinco divisiones de peso, expresó que Terence Crawford tiene oportunidad de superar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez y puso como ejemplo su victoria ante Donny Lalonde para justificar su opinión.

Recordemos que Leonard subió de peso mediano a supermediano para enfrentar a Lalonde por el título vacante del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Esa era su primera experiencia en esa división y, a pesar del desafío que implicaba enfrentar a alguien más grande, pudo vencerlo por nocaut técnico.

En una entrevista con FightHub TV, Leonard explicó que la diferencia de peso al subir de categoría se siente en la pegada, pero señaló que siempre hay una manera en la que puedas ganar. Por eso cree que a Crawford no hay que descartarlo ante Canelo Álvarez.

Terence Crawford ha ganado favoritismo tras la última actuación de Canelo Álvarez.

“Es una gran diferencia, cuando peleé con Donny Lalonde (primera y única pelea en peso supermediano), cada vez que me golpeaba me hacía daño hasta cierto punto, no me noqueó, pero me hacía daño, digámoslo así. Él puede hacerlo (vencer a Canelo), no hay duda al respecto. Es cierto, pero sabes qué, siempre hay una manera. Siempre hay una manera de ganar”, dijo.

De acuerdo con algunos de los pronósticos de los expertos en el deporte, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Canelo Álvarez defenderá su campeonato indiscutido ante Terence Crawford. Crédito: John Locher | AP

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

