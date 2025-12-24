Canelo Álvarez podría pelear con Osley Iglesias por el título vacante de la FIB

La Federación Internacional de Boxeo (FIB) podría ordenar una pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Osley Iglesias por el título vacante de peso supermediano luego de recibir la confirmación oficial del retiro de Terence Crawford.

En una declaración escrita a la revista The Ring, el organismo le informó que Canelo Álvarez e Iglesias, sus contendientes número 1 y número 3, serán contactados primero para proponerles el combate.

“La FIB procederá a solicitar disponibilidad y ordenará a los dos principales contendientes disponibles en el ranking de peso supermediano que negocien por el título vacante”, indicó.

Terence Crawford dio por finalizada su carrera en el boxeo. Crédito: David Becker | AP

Recordemos que el peleador mexicano estaba buscando la revancha con Crawford, pero anunció su retiro. Según, su entrenador Eddy Reynoso el campeón de cuatro divisiones volverá al ring en septiembre, por lo que podría no disputar el título vacante de la FIB contra Iglesias.

En su última presentación sobre el ring, Canelo Álvarez fue dominado por Crawford gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística, y le arrebató el campeonato indiscutido de peso supermediano por decisión unánime.

En cambio, el cubano Osleys Iglesias subió por última vez al ring el pasado 4 de septiembre cuando le propinó una paliza a Vladimir Shishkin -a quien noqueó en el octavo asalto- y ha estado pidiendo peleas importantes en la categoría.

Terence Crawford sacude a Canelo Álvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Osleys Iglesias, de 28 años, ostenta el título de peso supermediano de la Organización Internacional de Boxeo (OIB) desde diciembre de 2022. El peleador cubano se mantiene invicto en el deporte luego de 14 peleas y ha ganado 13 de ellas por la vía rápida.

