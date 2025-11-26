Eddie Hearn afirma que Joshua acabará con Paul en cuatro asaltos

Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, afirmó que Anthony Joshua acabará con Jake Paul en cuatro asaltos cuando se enfrenten el 19 de diciembre en el Kaseya Center en Miami, Florida.

En una entrevista con iFLTV, Hearn explicó que será Joshua quien decida cuándo terminará el combate con Paul y disfrutará de la Navidad con una gran bolsa de dinero.

“El único para quien es peligroso es Jake Paul. Está completamente furioso. No me vengas con que hay algo en el contrato que te obliga a tomarte las cosas con calma. No, de hecho, todo lo contrario. Vamos a entrar y terminarlo en un santiamén, destrozarlo, subirnos al avión y luego irnos a casa para Navidad. No van a durar cuatro asaltos. La pelea termina en cuanto AJ le dé un golpe a Jake Paul en la barbilla”, dijo.

Anthony Joshua es el favorito para ganar la pelea contra Jake Paul. Crédito: Lynne Sladky | AP

El enfrentamiento entre Anthony Joshua y Jake Paul será un combate oficial y se disputará en la categoría de peso pesado. El duelo tendrá una duración de ocho asaltos -cada uno de tres minutos-, se utilizarán guantes de 10 onzas y se transmitirá a nivel mundial por Netflix.

Recordemos que el youtuber convertido en boxeador tenía planificado pelear contra Gervonta Davis el pasado 14 de noviembre, pero debido a que ‘Tank’ fue denunciado recientemente por su ex novia Courtney Rossel por agresión, secuestro y privación ilegal de libertad; la pelea se canceló.

Paul expresó su enojo por lo sucedido y aseguró que conseguiría un rival pronto. Para sorpresa de todos el influencer eligió a Joshua y la mayoría de los expertos en el deporte predicen que el británico debería ganar fácilmente. Aunque, algunos conocedores como Tyson Fury ven con chances al peleador estadounidense.

Jake Paul y Anthony Joshua tuvieron un cara a cara que dejó expuesta la diferencia de altura. Crédito: Lynne Sladky | AP

Anthony Joshua, de 36 años, fue noqueado en su última presentación ante Daniel Dubois el pasado mes de septiembre. El británico regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 28 victorias, 25 de ellas por la vía rápida, y cuatro derrotas.

Por su parte, Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

