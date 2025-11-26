Zurdo Ramírez predice nocaut en el tercer round en Joshua vs. Paul

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, campeón unificado de peso crucero, predijo que Anthony Joshua noqueará en el tercer round a Jake Paul cuando suban al ring el 19 de diciembre en el Kaseya Center en Miami, Florida.

En una entrevista con ESNEWS, Zurdo Ramírez aprovechó para aconsejar a Paul para intentar contrarrestar a Joshua, pero cree que no hay forma de que el youtuber pueda ganar.

“Él (Paul) será noqueado en el tercer round. Le gusta de ir un lado para otro, es cul*n, culi*o. Golpéalo las veces que puedas, creo que él (Paul) hará lo mejor que pueda. Que se mueva alrededor del ring, y que no se vaya a cansar mucho. Tendría que darle ganchos a la mandíbula de Joshua, pero ni con eso creo que pueda ganarle”, dijo.

Anthony Joshua es el favorito para ganar la pelea contra Jake Paul. Crédito: Lynne Sladky | AP

El enfrentamiento entre Anthony Joshua y Jake Paul será un combate oficial y se disputará en la categoría de peso pesado. El duelo tendrá una duración de ocho asaltos -cada uno de tres minutos-, se utilizarán guantes de 10 onzas y se transmitirá a nivel mundial por Netflix.

Recordemos que el youtuber convertido en boxeador tenía planificado pelear contra Gervonta Davis el pasado 14 de noviembre, pero debido a que ‘Tank’ fue denunciado recientemente por su ex novia Courtney Rossel por agresión, secuestro y privación ilegal de libertad; la pelea se canceló.

Paul expresó su enojo por lo sucedido y aseguró que conseguiría un rival pronto. Para sorpresa de todos el influencer eligió a Joshua y la mayoría de los expertos en el deporte predicen que el británico debería ganar fácilmente. Aunque, algunos conocedores como Tyson Fury ven con chances al peleador estadounidense.

Jake Paul y Anthony Joshua tuvieron un cara a cara que dejó expuesta la diferencia de altura. Crédito: Lynne Sladky | AP

Anthony Joshua, de 36 años, fue noqueado en su última presentación ante Daniel Dubois el pasado mes de septiembre. El británico regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 28 victorias, 25 de ellas por la vía rápida, y cuatro derrotas.

Por su parte, Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

Sigue leyendo:

· David Benavídez elige su favorito entre Paul y Joshua

· Anthony Joshua asegura que no tendrá piedad contra Jake Paul

· Chris Algieri cree que Joshua debería acabar con Paul en 90 segundos