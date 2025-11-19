Anthony Joshua asegura que no tendrá piedad contra Jake Paul

Anthony Joshua, excampeón mundial de peso pesado y medallista olímpico, asegura que no tendrá piedad contra Jake Paul cuando suba nuevamente al ring el 19 de diciembre en el Kaseya Center en Miami, Florida.

En una entrevista con Seconds Out, Joshua dejó claro que no será condescendiente con Paul y prometió que romperá el internet con la cara del youtuber convertido en boxeador.

“Jake o cualquiera puede recibir este trabajo: ¡Sin piedad! Tomé un tiempo fuera y ahora regreso con un mega show. Es una gran oportunidad para mí, te guste o no, estoy aquí para hacer números masivos, tener grandes peleas y romper todos los récords mientras mantengo la calma y la compostura”, dijo.

Jake Paul se medirá a Antony Joshua el próximo 19 de diciembre. Crédito: Chris Pizzello | AP

“Que nadie se confunda, no hay nada de ir fácil contra Jake, voy a romper el internet con la cara de Jake Paul. Ya verán a muchos más boxeadores aprovechar estas oportunidades en el futuro. Márcalo: esto no es un circo, es un negocio”, agregó.

El enfrentamiento entre Anthony Joshua y Jake Paul será un combate oficial y se disputará en la categoría de peso pesado. El duelo tendrá una duración de ocho asaltos -cada uno de tres minutos-, se utilizarán guantes de 10 onzas y se transmitirá a nivel mundial por Netflix.

Recordemos que el youtuber convertido en boxeador tenía planificado pelear contra Gervonta Davis el pasado 14 de noviembre, pero debido a que ‘Tank’ fue denunciado recientemente por su ex novia Courtney Rossel por agresión, secuestro y privación ilegal de libertad; la pelea se canceló.

Paul expresó su enojo por lo sucedido y aseguró que conseguiría un rival pronto. Para sorpresa de todos el influencer eligió a Joshua y la mayoría de los expertos en el deporte predicen que el británico debería ganar fácilmente.

Yes, it’s real.



JAKE PAUL vs. ANTHONY JOSHUA. A career-defining pro heavyweight fight. LIVE only on Netflix Friday, December 19. #JakeJoshua pic.twitter.com/zG4RSqsTxU — Netflix (@netflix) November 17, 2025

Anthony Joshua, de 36 años, fue noqueado en su última presentación ante Daniel Dubois. El británico regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 28 victorias, 25 de ellas por la vía rápida, y cuatro derrotas.

Por su parte, Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

Sigue leyendo:

· Chris Algieri cree que Joshua debería acabar con Paul en 90 segundos

· Jake Paul vs. Anthony Joshua: Netflix confirma pelea entre ambos

· Jake Paul arremete contra Gervonta Davis: “Basura humana”