Jake Paul vs. Anthony Joshua: Netflix confirma pelea entre ambos

Jake Paul enfrentará a Anthony Joshua en una pelea que se transmitirá en Netflix y se llevará a cabo el próximo 19 de diciembre.

Será un combate profesional de peso pesado, sancionado oficialmente, a ocho asaltos de tres minutos con guantes de 10 onzas. La pelea tendrá lugar el viernes 19 de diciembre en el Kaseya Center de Miami, Florida.

Este será el segundo evento en directo de Paul en Netflix en poco más de un año, tras su victoria récord sobre Mike Tyson en noviembre de 2024.

“Cuando derrote a Anthony Joshua, toda duda desaparecerá y nadie podrá negarme la oportunidad de pelear por un título mundial. A todos mis detractores: esto es lo que querían. Al pueblo del Reino Unido, lo siento. El viernes 19 de diciembre, bajo las luces de Miami, en directo para todo el mundo solo por Netflix, se pasará el testigo y el Goliat británico será derrotado.

Paul estaba pautado a pelear contra Gervonta Davis, pero luego de que el boxeador sufrió una demanda decidieron cancelar la pelea.

Yes, it’s real.



JAKE PAUL vs. ANTHONY JOSHUA. A career-defining pro heavyweight fight. LIVE only on Netflix Friday, December 19. #JakeJoshua pic.twitter.com/zG4RSqsTxU — Netflix (@netflix) November 17, 2025

Anthony Joshua quiere volver en grande y luego medirse a Tyson Fury

Eddie Hearn, promotor de Anthony Joshua, afirmó la pasada semana que buscaba preparar al boxeador británico para poderlo enfrentar ante Tyson Fury.

“Nuestro objetivo principal es 2026, con una gran pelea en febrero o marzo, y luego Tyson Fury”, declaró Hearn. “Queremos un combate de alto nivel, pero también queremos ganar dinero”.

Joshua afirmó que es una gran oportunidad y que muchos más boxeadores empezarán a tomar estas oportunidades en combates contra el youtuber.

“Es una gran oportunidad para mí. Les guste o no, estoy aquí para arrasar, tener grandes combates y batir todos los récords, manteniendo la calma y la compostura. Recuerden mis palabras: verán a muchos más luchadores aprovechar estas oportunidades en el futuro. Estoy a punto de revolucionar internet con la cara de Jake Paul”, dijo Joshua.

La venta de entradas para el combate en el Kaseya Center será a partir del 21 de noviembre junto al primer encuentro de la prensa con ambos boxeadores.

