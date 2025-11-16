Excampeón mundial retirado no pondría a Canelo entre los mejores de la historia

Joe Calzaghe, excampeón mundial retirado, afirmó que no podría a Saúl ‘Canelo’ Álvarez como uno de los mejores de todos los tiempos porque perdió sus peleas más importantes.

En una entrevista con Boxing Scene, Calzaghe explicó que Canelo Álvarez es un gran pelador, pero cuando ha enfrentado a boxeadores de élite siempre ha salido derrotado.

“Yo no lo pondría como un grande de todos los tiempos porque perdió sus peleas más importantes. Sigue siendo un gran peleador. Ha tenido grandes victorias, pero contra los peleadores de élite, perdió, ¿no? Perdió contra Mayweather y creo que definitivamente perdió una de las peleas contra Golovkin”, dijo.

Canelo Álvarez parece estar cerca del retiro. Crédito: David Becker | Cortesía

“Ha tenido una gran carrera, (pero) si sigues y sigues peleando, vas a perder. El tiempo alcanza a todos. Solo espero que no siga demasiado y termine siendo vencido por boxeadores mediocres”, agregó.

Recordemos que el mexicano cayó derrotado ante Floyd Mayweather Jr., Dmitry Bivol y Terence Crawford, pero hay muchos que consideran que las polémicas victorias contra Erislandy Lara y la primera de la trilogía con Gennady Golovkin también las perdió.

En su última pelea, Canelo Álvarez fue dominado y vencido por decisión unánime por Bud Crawford, quien le arrebató su campeonato indiscutido de peso supermediano.

Tras el enfrentamiento muchos creen que el tapatío debería retirarse porque ya pasó su mejor momento. Por ahora no se sabe cuál serán los siguientes pasos del mexicano, aunque mostró interés en una revancha con Bud luego de la derrota.

Además, el excampeón indiscutible de 168 libras se someterá a una cirugía en el codo después de sufrir una lesión ante Crawford y ahora su regreso al ring será a mediados del 2026.

Terence Crawford sacude a Canelo Álvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

