Juan Manuel Márquez no cree que Canelo esté pensando en el retiro

Juan Manuel Márquez comentó que no cree que Saúl ‘Canelo’ Álvarez esté pensando en el retiro luego de su derrota ante Terence Crawford, quien le arrebató el campeonato indiscutido de peso supermediano.

En declaraciones realizadas en el canal BLCK MNKY TV, Dinamita Márquez que este revés no debería ser motivo para pensar en colgar los guantes y le aconsejó a Canelo Álvarez que analice bien lo que sigue para él en el futuro.

“Creo que tiene que analizar qué es lo que viene para su futuro Canelo Álvarez, no sé si esté pensando en el retiro, creo que no. Una derrota no te puede decir ‘me tengo que retirar’”, dijo.

En la superpelea realizada en Las Vegas, Terence Crawford fue superior al mexicano gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez le conectó golpes de poder, el peleador estadounidense contrarrestó sus ataques moviéndose en el ring y logró desarmar su ofensiva dominándolo con mayor volumen de golpeo.

Al final de los 12 asaltos los jueces le otorgaron la victoria a Bud -como se le conoce- por decisión unánime en las tarjetas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113. Con este resultado, Crawford destronó al tapatío en las 168 libras e hizo historia al convertirse por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Tras el enfrentamiento muchos creen que el tapatío debería retirarse porque ya pasó su mejor momento. Por ahora no se sabe cuál serán los siguientes pasos del mexicano, aunque mostró interés en una revancha con Bud luego de la derrota.

Además, el excampeón indiscutible de 168 libras se someterá a una cirugía en el codo después de sufrir una lesión ante Crawford y ahora su regreso al ring será a mediados del 2026.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

