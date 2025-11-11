Julio César Chávez sobre sorpresiva derrota de Canelo: “Se ve cansado”

Julio César Chávez habló sobre la sorpresiva derrota que sufrió Saúl ‘Canelo’ Álvarez contra Terence Crawford y aseguró que su compatriota ya se ve muy cansado por su larga carrera profesional de 20 años.

En una entrevista con Adela Micha, Chávez explicó que la edad y los campamentos de preparación ya le está pasando factura a Canelo Álvarez, que comenzó a pelear desde los 15 años.

“La edad primeramente no perdona. Además, Canelo ya se ve cansado, ¿me entiendes? Él empezó muy jovencito, acuérdate, desde los 15 años. Ya tiene 20 años peleando, ¿me entiendes? Y no tanto te chingan las peleas, te chingan las concentraciones. El estar, entrenar todos los días, el cuerpo se cansa. Y más cuando tienes tanto dinero”, dijo.

Canelo Álvarez parece estar cerca del retiro. Crédito: David Becker | Cortesía

“Pues nadie esperábamos esa sorpresa. No, no he hablado con él. Sí le mandé un saludo por la televisión, pero no he hablado con él. Ahora sí estuvo buena la pelea. Nadie pensaba que iba a ganar (Crawford), venía de tres pesos diferentes, pero así es el boxeo”, agregó.

En la superpelea realizada en Las Vegas, Terence Crawford fue superior al mexicano gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez le conectó golpes de poder, el peleador estadounidense contrarrestó sus ataques moviéndose en el ring y logró desarmar su ofensiva dominándolo con mayor volumen de golpeo.

Al final de los 12 asaltos los jueces le otorgaron la victoria a Bud -como se le conoce- por decisión unánime en las tarjetas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113. Con este resultado, Crawford destronó al tapatío en las 168 libras e hizo historia al convertirse por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Tras el enfrentamiento muchos creen que el tapatío debería retirarse porque ya pasó su mejor momento. Por ahora no se sabe cuál serán los siguientes pasos del mexicano, aunque mostró interés en una revancha con Bud luego de la derrota.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

Además, el excampeón indiscutible de 168 libras se someterá a una cirugía en el codo después de sufrir una lesión ante Crawford y ahora su regreso al ring será a mediados del 2026.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

