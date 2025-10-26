Presidente de Golden Boy siempre supo que Canelo perdería con Crawford

Eric Gómez, presidente de Golden Boy Promotions, siempre supo que Terence Crawford vencería a Saúl ‘Canelo’ Álvarez porque el estilo del estadounidense siempre le ha dado problemas al mexicano.

En una entrevista en The 3 Knockdow Rule, Gómez explicó que cuando Canelo Álvarez estuvo en la promotora de Óscar de la Hoya siempre evitaron emparejarlo con peleadores de ese estilo.

“Elegí a Crawford para ganar, es un estilo que evitamos durante los 12 años que tuvimos a Canelo (en Golden Boy). La única razón por la que se hizo la pelea con (Erislandy) Lara fue porque Canelo lo insistió, pero incluso Austin Trout tuvo problemas. Lara, Mayweather, esos estilos le dieron problemas”, dijo.

Terence Crawford venció a Canelo Álvarez contra todo pronóstico. Crédito: David Becker | AP

“Sentí que iba a ser una pelea similar a la de Mayweather. Pensé que Crawford iba a ganar por decisión, no creí que fuera a ser tan abultado y disparejo, pensé que sería mucho más parejo, pero sí sentí que Crawford iba a ganarle por decisión”, agregó.

En la superpelea realizada en Las Vegas, Terence Crawford fue superior al mexicano gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez le conectó golpes de poder, el peleador estadounidense contrarrestó sus ataques moviéndose en el ring y logró desarmar su ofensiva dominándolo con mayor volumen de golpeo.

Al final de los 12 asaltos los jueces le otorgaron la victoria a Bud -como se le conoce- por decisión unánime en las tarjetas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113. Con este resultado, Crawford destronó al tapatío en las 168 libras e hizo historia al convertirse por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Tras el enfrentamiento muchos creen que el tapatío debería retirarse porque ya pasó su mejor momento. Por ahora no se sabe cuál serán los siguientes pasos del mexicano, aunque mostró interés en una revancha con Bud luego de la derrota.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

Además, el excampeón indiscutible de 168 libras se someterá a una cirugía en el codo después de sufrir una lesión ante Crawford y ahora su regreso al ring será a mediados del 2026.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

