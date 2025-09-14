Crawford le da una clase de boxeo a Canelo y lo baja del trono

LAS VEGAS – La noche del 13 de septiembre de 2025 quedará grabada en la historia del boxeo porque una pelea fue vista alrededor del mundo entero vía Netflix, pero sobre todo porque Terence Crawford, el peleador estadounidense de 37 años, le dio una paliza a Canelo Álvarez.

“Bud” Crawford dominó a Álvarez con su mayor calidad boxística y estuvo cerca de derribarlo en una exhibición impecable de gran boxeo en camino a recibir una decisión unánime para despojar al mexicano del campeonato mundial supermediano.

Crawford (42-0) consuma su enorme carrera al llevarse el campeonato indiscutible en una tercera categoría con boletas de 116-112, 115-113, 115-113. Pero la pelea fue mucho más contundente de lo que esas anotaciones indican. Canelo (63-3-2), por su parte, ha sido exhibido.

El estadio de los Raiders se llena de fans y de famosos

Tal y como se lo imaginaron los organizadores, el Allegiant Stadium se llenó con 70,482 espectadores a pesar de que el costo de los boletos era muy alto, incluyendo precios de $500 dólares en zonas altas del inmueble y arriba de $1,000 en tribunas intermedias, según el testimonio de aficionados presentes.

La pelea capturó la atención del público general y atrajo a innumerables famosos como Marc Anthony, Jeremy Renner, Charlize Theron, Sofía Vergara, Mike Tyson y Magic Johnson, haciendo recordar en ese sentido eventos como Mayweather-De la Hoya, Mayweather-Pacquiao, Pacquiao-De la Hoya y también Mayweather vs. Canelo, esta última realizada el 14 de septiembre de 2013, casi exactamente 12 años atras.

Ese Canelo era una estrella en desarrollo, pero un peleador que aún no estaba listo para medirse al mejor peleador libra por libra de ese momento y perdió de manera holgada.

Canelo, tras todos esos años, volvió a ser dominado de principio a fin.

Crawford empezó mejor que Canelo

Terence Crawford, quien a la distancia no se veía más chico que Álvarez pese a subir dos categorías para enfrentarlo, fue el primero en conectar en un round 1 de total estudio en el que casi no hubo golpes. Pero la buena combinación de “Bud”, incluyendo una buena izquierda, llamó la atención del público.

Aprovechando sus brazos más largos, Crawford dominó el segundo asalto, empleando el jab, mientras que Álvarez intentaba golpear al cuerpo, con una buena derecha al estómago.

Pero con plena confianza el zurdo de Omaha se vio aún mejor en el tercer round, con una zurda potente al rostro, y es que cada vez que el mexicano intentaba armar alguna ofensiva, de inmediato venía el contragolpe venenoso de Crawford como si fuera un alacrán.

El primer minuto del round 4 fue una clase de boxeo de Crawford, suelto y preciso. Fue hasta la segunda parte del asalto que Canelo apareció con una gran derecha a la cabeza y otra al final del round tras la cual Crawford sonrió. De todos modos, el tapatío estaba en problemas ante un boxeador superior en técnica y movilidad.

Un poco frustrado, Canelo sujetó a su rival y lo levantó contra las cuerdas casi al final del quinto round, mientras un estupefacto Turki Alalshikh, el hombre más poderoso del boxeo actual y quien hizo posible el evento, miraba a un par de metros de distancia sentado al lado de Dana White.

Canelo se tambalea cuando Crawford va por el nocaut

Los rounds intermedios del combate transcurrieron sin que Álvarez pudiera encontrar la manera. Le lanzaba un golpe de zurda tipo latigazo a la zona del riñón de Crawford, pero éste no se inmutaba. El mexicano se vio impotente ante la movilidad y rapidez del legendario zurdo.

Luego llegó el round 9. Terence Crawford, sintiendo que era muy superior a Canelo, se le fue encima y conectó algunos de los mejores golpes que el mexicano ha recibido en años recientes. El de Guadalajara aguantó con su quijada de granito y trató de responder, logrando poner dos buenas derechas en el rostro de “Bud”, quien se había atrevido a fajarse en el centro del cuadrilátero con un hombre naturalmente más grande de tamaño.

Cuando en el round 11 Crawford le metió otra zurda al rostro, Canelo reaccionó con una mueca que ilustraba la noche, un gesto de completa impotencia. El estadounidense de 37 años tenía hecha la tarea.

Fernando Vargas Jr. pierde en la pelea coestelar

En la pelea coestelar, el fino irlandés Callum Walsh superó al pelesdor californiano Fernando Vargas Jr., quien así perdió lo invicto. El pleito fue a 10 rounds en peso superwelter con Walsh (15-0) recibiendo una decisión unánime con boletas de 99-91, 99-91 y 100-90. El hijo del “Feroz” queda con foja de 17-1 y al final reconoció a su oponente en el ring tras una semana de candentes provocaciones mutuas.

Noticia en desarrollo.

