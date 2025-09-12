Canelo Álvarez y Terence Crawford dan el mismo peso para el combate en Las Vegas

Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford se presentaron este viernes al pesaje para la gran pelea de este sábado y coincidieron en los pesos.

El boxeador mexicano dio 167.5 libras y Crawford logró subir 18.5 libras para coincidir con las 167.5 libras de Álvarez.

Se esperaba que hubiera diferencias de peso con Terence Crawford al tener que subir hasta dos categorías para medirse ante el Canelo Álvarez. Ninguno cedió un gramo en el Fontainebleau de Las Vegas.

En la tarde este viernes será la ceremonia protocolaria del pesaje y se celebrará en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Esta será la primera pelea del estadounidense en esta categoría, algo que marca una ventaja para Canelo Álvarez, quien estará habituado a este peso.

“Esto quedará grabado en los libros de historia y el debate sobre quién es el mejor terminará. Me siento genial y estoy listo para sorprender al mundo y convertirme en el primer boxeador en ser campeón indiscutido en tres divisiones diferentes. Una leyenda”, expresó Crawford en la rueda de prensa de este jueves.

Una victoria de Crawford este sábado lo convertiría en el primer boxeador que unifica los cuatro cinturones en tres divisiones. Antes fue campeón absoluto de los pesos superligero y welter.

CANELO VS. CRAWFORD

Official Weigh-In Results



Canelo – 167.5 lbs

Crawford – 167.5 lbs

— #CaneloCrawford

LIVE only on Netflix

This Saturday, September 13

9 PM ET | 6 PM PT pic.twitter.com/iWt4aDkomS — Netflix (@netflix) September 12, 2025

Canelo Álvarez mostró respeto ante Terence Crawford

‘Canelo’ Álvarez se mostró respetuoso de la trayectoria de su rival y hasta admitió que le será complicado noquearlo.

“Es una de las peleas más importantes de mi carrera. Es muy difícil hablar de noquear, me preparé para todo. Sé que tengo a uno de los mejores peleadores enfrente, voy a darlo todo y si el nocaut sale, bien. Si no, voy a demostrar por qué soy el mejor”, expresó el mexicano.

El boxeador mexicano no quiso develar mucho sobre si será una de sus últimas peleas, pero afirmó que lo disfrutará.

“A los que dudan les digo, ahí están los números. No sé lo que me deparé el destino, no sé si ésta será la última pelea grande que tendré, pero lo que sí sé es que la voy a disfrutar como nunca en la vida”, terminó el ‘Canelo’.

