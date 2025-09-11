Terence Crawford está seguro de que saldrá victorioso ante Canelo

Terence Crawford está 1000% seguro de que saldrá victorioso ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez este sábado 13 de septiembre y le arrebatará el campeonato indiscutido de peso supermediano frente a su público en Las Vegas.

En declaraciones a la prensa en Las Vegas, Crawford se mostró confiado a pesar de que está subiendo dos categoría de peso y afirmó que el domingo todos hablarán de cómo derrotó a Canelo Álvarez.

“Voy a salir victorioso, y todo el mundo hablará de ello el domingo. Estoy 1000% seguro ahora. Si un boxeador dice: ‘Estoy 1000% seguro’, miente. Estoy más que listo para pelear este sábado. Sin duda voy a ganar esta pelea. No creo que perder, ni para mí ni para Canelo, manche nuestro legado”, dijo.

Canelo Álvarez también declró que está listo para enfrentar a Terence Crawford. Credit: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

De acuerdo con los pronósticos de los expertos, Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Luego del duelo con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte.

Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentarán este sábado 13 de septiembre en el Allegiant Satadium. Credit: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

